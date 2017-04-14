بالفيديو.. مسلمات يدافعن عن حق ضرب الرجال لزوجاتهم بهذه الحجج

المصدر: أحمد نصار - إرم نيوز

قالت معلمة بإحدى المدارس الابتدائية الأسترالية تدعى ريم علوش إن الرجال من حقهم تأديب زوجاتهم من خلال اتباع عملية تتألف من ثلاث خطوات وردت في القرآن الكريم من ضمنها الضرب.

وأوضحت أن هذا لا يعني أن الرجال تم السماح لهم بفعل ماقد يشعر زوجاتهم بالألم، معتبرة أن ضرب الزوجة “جائز فقط بعصا صغيرة كالمسواك أو بمنديل مطوي”.

وبالاستدلال بآية قرآنية قالت السيدة “علوش” إنه كثيراً ما يُساء فهم أو استخدام هذه الآية، ولكنها في الواقع “نعمة جميلة”.

وقامت علوش برفقة سيدة أخرى بتمثيل طريقة الضرب، عن طريق ضرب إحداهن للأخرى بمسواك، وتم توثيق ذلك في محاضرة مصورة.

وتضمنت المحاضرة ضوابط ضرب الزوجة، حيث تم حصرها في حالات “مثل الخيانة الزوجية وإدخال أي شخص لا يحبه الزوج إلى المنزل، كما أن عدم طهي العشاء للزوج ليس سبباً كافياً للضرب”.

ووفقاً لصحيفة “مترو” البريطانية، تم نشر فيديو المحاضرة لأعضاء حزب “تحرير أستراليا” على الإنترنت، مما تسبب في انتقادات وجدل كبير، حيث اتُهمت السيدة “علوش” وزميلتها “أتيكا لاتيفي” بالتغاضي عن الاعتداءات التي تتعرض لها النساء وبعدم احترام حقوق المرأة والإنسان.

وانتقدت منظمات إسلامية تعمل ضد العنف الأسري في أستراليا المحاضرة واعتبرتها رسالة خاطئة عن الإسلام.

وقالت المنظمات: “لن نستسلم لتحريف الإسلام، وكلما زاد الضغط، كان الالتزام بالإسلام أقوى”.

وأضافت أن الله منح الرجل الدور القيادي في الأسر، وبالتالي: “مسموح له بضرب زوجته، ولكنه غير ملزم أو مُشجع على ذلك”.

وانتقد العديد من المسلمين في البلاد تبرير البعض لضرب المرأة في الإسلام، قائلين إنه ليس من المناسب التغاضي عن أي شكل من أشكال العنف.