بالصور.. فتاة الـ”باربي” الجديدة تكشف سرّ مظهرها

المصدر: لندن – إرم نيوز

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية في مقالة جديدة لها عن “باربي” الروسية الجديدة، أسرار جمالها ومظهرها.

وأكدت الفتاة، وتدعى يوليا كريغير، أن مظهرها طبيعي تمامًا، وتبذل جهدًا كبيرًا بشكل يومي للحفاظ عليه، ولا تأكل اللحم.

Замри… И молча мне в глаза смотри… A post shared by Julia (@_julia_kriger_) on Mar 13, 2017 at 11:39pm PDT

وعلّقت الصحيفة على تصريح الفتاة بالقول: “دون بلاستيك، هذا شيء رائع”.

وترى يوليا أن مقارنتها مع دمية “باربي” أمر سخيف للغاية، لأن “باربي” تم تصنيعها في الأصل انطلاقًا من شكل الإنسان.

???? A post shared by Julia (@_julia_kriger_) on Mar 31, 2017 at 8:52am PDT

وأضافت أن مظهرها يشبه “باربي“، لأن لوجهها ملامح “صحيحة” وقد صبغت شعرها مؤخرا باللول الأشقر، لافتة إلى أنه بعد قيامها بصبغ شعرها بدأ الناس يلاحظون شبهًا بينها وبين “باربي”.

وتؤكد يوليا، أنها وُلدت بصفاتها المميزة لها ولا تحتاج إلا لقليل من الماكياج لتحسين طلتها.

Классный фантик, но в нем конфеты нет, к сожалению???????????? A post shared by Julia (@_julia_kriger_) on Feb 25, 2017 at 1:02am PST

Если каждый день вы будете побеждать в себе дурное намерение, каждый год – справляться с грехом или недостатком, если с течением времени вы научитесь подчинять себя все большему самоконтролю, значит, вы творите историю. Помогая своими деяниями не только себе, но и всем другим людям! A post shared by Julia (@_julia_kriger_) on Jan 7, 2017 at 4:15am PST