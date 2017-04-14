بالصور.. فتاة الـ”باربي” الجديدة تكشف سرّ مظهرها

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية في مقالة جديدة لها عن “باربي” الروسية الجديدة، أسرار جمالها ومظهرها.
وأكدت الفتاة، وتدعى يوليا كريغير، أن مظهرها طبيعي تمامًا، وتبذل جهدًا كبيرًا بشكل يومي للحفاظ عليه، ولا تأكل اللحم.
وعلّقت الصحيفة على تصريح الفتاة بالقول: “دون بلاستيك، هذا شيء رائع”.
وترى يوليا أن مقارنتها مع دمية “باربي” أمر سخيف للغاية، لأن “باربي” تم تصنيعها في الأصل انطلاقًا من شكل الإنسان.
وأضافت أن مظهرها يشبه “باربي“، لأن لوجهها ملامح “صحيحة” وقد صبغت شعرها مؤخرا باللول الأشقر، لافتة إلى أنه بعد قيامها بصبغ شعرها بدأ الناس يلاحظون شبهًا بينها وبين “باربي”.
وتؤكد يوليا، أنها وُلدت بصفاتها المميزة لها ولا تحتاج إلا لقليل من الماكياج لتحسين طلتها.