بالصور.. فتاة الـ”باربي” الجديدة تكشف سرّ مظهرها

بالصور.. فتاة الـ”باربي” الجديدة تكشف سرّ مظهرها
المصدر: لندن – إرم نيوز

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية في مقالة جديدة لها عن “باربي” الروسية الجديدة، أسرار جمالها ومظهرها.

وأكدت الفتاة، وتدعى يوليا كريغير، أن مظهرها طبيعي تمامًا، وتبذل جهدًا كبيرًا بشكل يومي للحفاظ عليه، ولا تأكل اللحم.

Замри… И молча мне в глаза смотри…

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وعلّقت الصحيفة على تصريح الفتاة بالقول: “دون بلاستيك، هذا شيء رائع”.

وترى يوليا أن مقارنتها مع دمية “باربي” أمر سخيف للغاية، لأن “باربي” تم تصنيعها في الأصل انطلاقًا من شكل الإنسان.

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وأضافت أن مظهرها يشبه “باربي“، لأن لوجهها ملامح “صحيحة” وقد صبغت شعرها مؤخرا باللول الأشقر، لافتة إلى أنه بعد قيامها بصبغ شعرها بدأ الناس يلاحظون شبهًا بينها وبين “باربي”.

وتؤكد يوليا، أنها وُلدت بصفاتها المميزة لها ولا تحتاج إلا لقليل من الماكياج لتحسين طلتها.

Классный фантик, но в нем конфеты нет, к сожалению????????????

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Всегда, когда просматриваю фотографии, замечаю, что оказывается сзади меня люди тоже фотографируются вместе со мной????

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