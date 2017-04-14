مصري يعتذر لزوجته السابقة بإعلان على صحيفة يومية (صورة)

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

قدم زوج مصري اعتذارًا لزوجته السابقة في إحدى الصحف المحلية، عما اقترفه في حقها، كما قدم لها الشكر على حسن تربيتها لأطفالهما الأربعة الذكور.

وفوجئ قراء الصحف في مصر بنشر مساحة تحت عنوان اعتذار جاء فيه: “أعتذر أنا عماد محمد أحمد لمامه للسيدة الفاضلة منال قرني صوفي عبدالحميد، زوجتي السابقة وأم أولادي عن أي خطأ ارتكبته في حقها سواء قولاً أو فعلاً وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لشخصها الكريم على مجهوداتها وتفانيها في تربية ورعاية أولادي أحمد ومحمد وعبدالرحمن وعمرو، سائلاً الله عز وجل أن يديم عليها الصحة والعافية ودوام التوفيق”.

وأثار الاعتذار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره بعض الشباب “شهامة واعتراف بالجميل لزوجته دون حرج عبر صحيفة يومية”، فيما اعتبرته الفتيات “انكساراً من الزوج واحتياجه لزوجته فأراد أن يبادر بمصالحتها عبر هذا الاعتذار”.