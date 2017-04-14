ألمانية تنفق 60 ألف يورو لتصبح “باربي سوداء” (فيديو)

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

خضعت امرأة ألمانية تدعى مارتينا بيغ، لعشرات عمليات التجميل والكثير من الحقن بتكلفة 60 ألف يورو، لتصبح “باربي استوائية”.

وتُعرف مضيفة الطيران مارتينا ميغ، بأنها من محبي البشرة السوداء، حيث كانت تقضي 7 ساعات تحت الشمس خلال إجازاتها للحصول على اللون الداكن، إلى أن قررت في الأخير التخلص من بشرتها البيضاء من خلال عمليات التجميل، فأصبحت كأنها “باربي” سوداء.

وقبل 9 أسابيع، حولت مارتينا لون بشرتها من الأبيض إلى الأسود بواسطة الحقن، مع الخضوع يوميًا إلى حصص خاصة.

وكانت الشابة البالغة 28 عامًا خضعت قبل 5 سنوات لعملية تكبير الصدر حتى تشبه باميلا اندرسون، وهي تعمل في مجال عرض الأزياء، لكن العملية التي أجريت لها غير قانونية، حيث أصبح محيط صدرها 80S، وهو الأكبر في أوروبا، ويمكنها التحكم في حجمه بواسطة أداة نافخة.

كما دفعها هوسها بعمليات التجميل إلى نفخ مؤخرتها وشفتيها.

وتقول مارتينا:” النتيجة مذهلة، لم أكن أتوقع أن الحقن ستعطي هذه النتيجة، أعشق التناقض بين شعري الأشقر وبشرتي السمراء، كما أن رد فعل الآخرين رائع، أريد أن يقال عني باربي استوائية”.

وتلقى مارتينا دائمًا مساندة صديقها مايكل في كل التغيرات التي تجريها على جسدها، بل غير أيضًا لون بشرته من الأبيض الساطع إلى السمار تشجيعًا لها.

ويقول مايكل: “لا أريد أن أصبح شديد السواد مثل مارتينا، لكنني أساندها ويعجبني شكلها الجديد، إحساس جميل أن تكون صديق المرأة ذات أكبر صدر في أوروبا”.