بالفيديو.. مطعم سعودي يبتكر طريقة فريدة لمساعدة المحتاجين

المصدر: الرياض- إرم نيوز

قررت إدراة مطعم بالعاصمة السعودية الرياض تطبيق طريقة فريدة لمساعدة المحتاجين والفقراء على الاستفادة من الوجبات التي كانت تحول الأسعار الباهظة وعدم امتلاكهم للمال دون طولها.

وتقوم الفكرة الجديدة على اختيار الزبون الذي يرغب في مساعدة الفقراء لوجبة معينة ثم يقوم بدفع الحساب والمغادرة، على أن يتولى المطعم إكمال المهمة، إذ يضع ختم الدفع على الفاتورة ويعلقها على الحائط جاهزة للاستخدام ليستفيد منها المحتاجون بشكل تلقائي ومجاني.

وبعد أخذ المحتاج للفاتورة يتم استبدالها له بوجبة متكاملة مجانا.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي شرحًا للطريقة الرائدة التي اتبعها المطعم، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل رواده، إذ لوحظ أثناء تصوير الفيديو وجود 5 فواتير على الحائط مسددة بانتظار المحتاجين.

شاهد الفيديو: