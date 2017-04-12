بالصور.. بريطانيا في ستينيات القرن الماضي كما لم تشاهدها من قبل!

المصدر: رموز النخال- إرم نيوز

في ستينيات القرن الماضي امتزجت صور الطبقة العاملة في المملكة المتحدة بالألوان والحيوية، ولكن صحيفة ميل البريطانية نشرت صوراً لطبقة أبسط بكثير خلال الحقبة ذاتها.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن هذه الصور التقطها المصور ستيف لويس داخل منطقة East End والواقعة شرق العاصمة البريطانية لندن، حيث بدأ لويس حياته المهنية كمصور وهو في السابعة عشر من عمره، وعمل في الصحف الوطنية لمدة 35 عاماً.

ومن بين الصور يظهر الحلاب يدفع عربة الحليب على طول الطريق، لبيعه، وهذه المهنة اختفت تماماً في بريطانيا.

ويظهر رجل في إحدى الحانات يسقي حماراً الخمر، وعن ذلك قالت الصحيفة إن هذا الأمر لو حدث في الوقت الحالي لتمت معاقبته من قبل الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات “رسبكا”.

وفي صورة مثيرة للاهتمام يظهر رجل مسن ويُعتقد أنه آخر من عاش في أكواخ نيسن في منطقة ستراتفورد شرق لندن، والتي بنيت خلال الحرب العالمية الأولى، وتظهر حوله رسومات، ما يشير إلى أنه كان فنانًا موهوبًا.

وتظهر صورة للأوبرا البريطانية إيستندرس واصطفاف أنصارها على مدرجات نادي وست هام في منطقة أبتون بارك شرق لندن.

وتعرض صورة عائلة مشردة تعيش في منزل تديره الكنائس أو الجمعيات الخيرية، التي كانت ترحب بالهاربين والأيتام وضحايا الاعتداءات المنزلية والأطفال والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية.

وتتحدث إحدى الصور عن النشاط الشعبي للمتقاعدين خلال الستينيات من القرن الماضي، وكيفية تجمع السكان في المراكز المجتمعية والكنائس بانتظام من أجل التواصل الاجتماعي ولعب مجموعة متنوعة من الألعاب، ويستمر النشاط جنبًا إلى جنب مع غيرها من التسلية الشعبية بما في ذلك نوادي الغداء.

وتظهر في إحدى الصور فتاة تمشي مع خرافها داخل حقل، وتكشف الصورة مدى تآكل بعض المناطق في العاصمة البريطانية في تلك الفترة، مع تناثر القمامة في جميع أنحاء الأرض.