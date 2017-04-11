استخدامات مدهشة لملح الطعام تعرّف عليها

المصدر: دلال قصري - إرم نيوز

يعدّ الملح من التوابل الغذائية واسعة الانتشار والتي تستخدم منذ أقدم العصور في الطبخ، ذلك أنّ تكلفته منخفضة وله فوائد عديدة.

تقدّم لنا مجلّة “ذا برايت سايد”، بعضًا من استخدامات الملح البعيدة عن الطبخ، والتي ربما لم تكن تعرفها.

منع تشكّل العفن على ستائر الحمام

كلّ ما عليك فعله هو أن تغسل ستائر الحمام بمحلول الماء والملح عند شرائها، وبذلك لن يتشكّل عليها العفن على الإطلاق.

تخفيف لدغات البعوض

لتخفيف الحكّة الناجمة عن لدغات البعوض، بلّل أطراف أصابعك بالماء ثمّ اغمسها في الملح، وافرك مكان اللدغة.

تلميع النحاس

إنّ تنظيف النحاس بالملح يصنع العجائب، وكلّ ما عليك فعله هو أن تمزج بعضًا من الملح مع الخلّ والطحين، أو ببساطة اخلطه مع الليمون وافرك به الآنية النحاسية.

منع تطاير الزيت

قبل إضافة اللحم أو السمك أو أيّ طعام إلى المقلاة، قم برش بعض الملح على الزيت فيها، سيمنع ذلك تطاير الزيت.

الحفاظ على الشمع عند الذوبان

إحدى الطرق المستخدمة للحفاظ على شكل الشمعة الخارجي عند الذوبان، ومنع تشوّه شكلها، هو غمسها في محلول مركّز من الماء والملح، ومن ثمّ تجفيفها وإشعالها… ستذهلك النتيجة!

التخلّص من روائح الأحذية

ضع كيسًا قماشيًا مملوءًا بالملح داخل الأحذية ذات الرائحة الكريهة، سيمتصّ الملح تلك الروائح، أو يمكنك ببساطة رشّ بعض الملح داخل الحذاء وتركه لبضع ساعات، ثم نفضه.

التخلّص من النمل

للتخلّص من النمل خاصة خلال فصل الصيف، اصنع محلولاً من الماء والملح بنسبة 1:4 وضعه في قارورة ورشّه على الأماكن التي يكثر فيها النمل.

صنع ألوان مائية في البيت

باستخدام مكونات بسيطة يمكنك تحضير ألوان مائية آمنة لأطفالك، في وعاء امزج كوبًا من الطحين مع كوب من الملح وكوب من الماء، وأضف ملونًا غذائيًا للمزيج.

حماية الفاكهة والخضراوات من التأكسد

يمكنك الحفاظ على الفاكهة والخضراوات المقطّعة طازجة، بوضعها في الماء والملح، سيمنع الملح هذه الخضراوات والفاكهة من التأكسد وتغيّر لونها إلى البنّي.

التخلّص من رائحة البصل على اليدين

تتعلق رائحة البصل والثوم في اليدين بسبب الزيوت الموجودة في هذه الخضراوات، ويمكنك التخلّص من هذه الرائحة بفرك يديك بالملح ومن ثمّ شطفهما بالماء.

صنع معطّر جو طبيعي

لصنع معطّر جو طبيعي في منزلك، تحتاج إلى كوب من الملح، وبضع قطرات من أيّ زيت عطري، أو وريقات أيّ نوع من الورود.

اخلط جميع المكونات في وعاء واستمتع برائحة منعشة…يمكنك أيضًا استخدام حبةّ ليمون أو برتقال مفرغة كوعاء طبيعي!

إخماد حرئق المطبخ بسرعة

إذا خرج الزيت عن السيطرة في مطبخ وبدأ بالاشتعال، أفرغ عليه كمية من الملح، سيمنع الملح وصول الأكسجين للزيت ويخمد بذلك الحريق بسرعة.

منع الجليد من التشكل على زجاج النوافذ

افرك زجاج النوافذ في منزلك باسفنجة مبللة بالماء والملح، وستجد أنّ الجليد لن يتشكّل عليها من جديد، ويمكنك أيضًا وضع كيس قماشي مليء بالملح على حواف النوافذ لمنع تشكل الجليد عليها.

تنظيف مصرف المياه

استخدم مزيج الملح والليمون لتنظيف مصرف المياه أو أيّ أدوات مصنوعة من الستانلس ستيل، هذا المزيج سيعطيك نتائج أفضل من المواد الكيميائية!