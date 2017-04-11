بالصور.. بعد 20 عشرين عامًا.. حيوانات تاماغوتشي تعود من جديد  

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

كشفت شركة بانداي اليابانية عن إعادة إطلاق جهاز ألعابها الشهير Tamagotchi، والذي مرّ على ظهوره للعالم أول مرة 20 عامًا، وفقًا لما جاء على موقع ماشبل التقني.

وتحتفل الشركة اليابانية بعيد الميلاد العشرين للعبتها بإطلاق نفس الجهاز من جديد ولكن بحجم أقرب إلى نصف حجم اللعبة الأصلية، ليتلاءم مع طبيعة الحياة السريعة حاليًا ولجذب المستخدمين من صغار السن والذين في الغالب سيواجهون هذه اللعبة لأول مرة، في حين أن أبناءهم سيشعرون بالحنين تجاهها.

وأكدت الشركة أن هناك طلبات مسبقًة مهولًة قد توافدت عليها قبل طرحها، كما أن المتاجر التي عرضتها بالفعل تشهد إقبالاً غير مسبوق أدى إلى نفاد اللعبة بشكل سريع.

وطرحت الشركة اللعبة بسعر 13.55 دولار في الوقت الذي كان سعرها 17.99 دولار عند إطلاقها أول مرة العام 1997.