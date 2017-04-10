مستشفى دنماركي ينتهك نظامه ويلبي الرغبة الأخيرة لمُحتضر

المصدر: مدني قصري _إرم نيوز

طلب مريض دنماركي، 75 عامًا، أن تتحقق رغبته الأخيرة، بعد علمه بوضعه الصحي وقصر أيامه في الحياة، وهي إعطاؤه كوباً من النبيذ وسيجارة، والسماح له بمشاهدة آخر غروب للشمس، وعلى الرغم من قواعد المستشفى الذي يتواجد فيه قرر الأطباء الإذعان لرغبته.

أدخل هذا الرجل، البالغ من العمر 75 عامًا، المستشفى خلال الأسبوع الماضي، وقد شخص الأطباء حالته بإصابته بتمدد في الأوعية الدموية في الأبهر البطني، وفي الحال أبلغوه أن الوقت متأخر جدًا لإجراء العملية.

وحسب تقرير موقع sputniknews فإن ابنة كارستن أكدت للأطباء الرغبة الأخيرة لوالدها و هي أخذ كوب من النبيذ وسيجارة.

وقالت ابنة كارستن فليمينغ هانسن: “طوال حياته، كان المهم بالنسبة له أن يدخن، ولكن كونه لا يستطيع أن يدخن في المستشفى أمر أزعجه كثيراً، وكان يتمنى حقًا أن يدخن سجارة قبل أن يموت “.

وبطبيعة الحال، كما هو الحال في أي عيادة أخرى، يمنع منعاً باتاً التدخين وشرب الكحول داخل جدران مستشفى جامعة آرهوس، لكن الإدارة وافقت على تلبية رغبة المريض الأخيرة.

كان من المستحيل بالنسبة للسيد هانسن الذهاب خارج المبنى، ولذا جر موظفو العيادة سريره إلى الشرفة، حيث أمكنه أن يذوق لآخر مرة طعم الحرية وهو يستمتع بمشاهدة غروب الشمس.

وبعد مرور بضع ساعات لفظ السيد كارستن هانسن أنفاسه الأخيرة.

وقد وجهت ابنة الراحل شكرها وامتنانها العميق لإنسانية الأطباء، وللحس السليم الذي أبدوه في هذه الظروف.