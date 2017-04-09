عبارات قصيرة تستفز الأوروبيين على السائح أن يتجنبها

المصدر: إلياس توما -إرم نيوز

يحتاج المسافر قبل توجهه إلى الدول الأوروبية أو إلى غيرها من الدول، إلى معرفة عادات وتقاليد تلك الشعوب والأشياء التي يمكن أن يتحسسوا منها لأن عدم معرفة ذلك يمكن أن يجعله يتواجد في أوضاع واشكالات محرجة له.

مجلة كوكتيل التشيكية، أعدت قائمة بالعبارات التي يمكن أن تستفز بعض شعوب الدول الأوروبية، ناصحة بعدم استخدامها إذا كان السائح يريد إمضاء إجازة مريحة في هذه الدول.

تشيكيا

هل أنت من تشيكوسلوفاكيا؟

سويسرا

الشوكولاته البلجيكية هي الأفضل

النمسا

هل أنت من ألمانيا؟

فنلندة

السويديون اكتشفوا الساونا

سكوتلاندا

هل أنت من بريطانيا؟

اسبانيا

احضر في الوقت المحدد

فرنسا

اللغة الفرنسية ليست لغة عالمية

تركيا

هل يمكن لك أن تترجم لي هذه الجملة العربية؟

رومانيا

إن هذه الدولة جميلة، أعشق بودابست

اليونان

أنتم تتحملون المسؤولية عن هذه الأزمة لديكم

المانيا

أن بيرتكم لا تروق لي

بولونيا

هل أنت من روسيا ؟

ايطاليا

أحب تناول المعكرونة مع الكاتشب