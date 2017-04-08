بالصور ..أكثر 7 سيارات باهظة الثمن في 2017

المصدر: شوقي عبدالعزيز- إرم نيوز

أظهرت شركات صناعة السيارات من مرسيدس إلى لامبورغيني بالفعل بعض السيارات الجديدة المدهشة.

وفيما يلي أغلى السيارات التي تم الكشف عنها حتى الآن في العام 2017:

1- لامبورغيني – هوراكان بيرفورمانتي

تم عرض سيارة لامبورغيني هوراكان بيرفورمانتي Huracán Performante لأول مرة في معرض جنيف للسيارات.

وتعمل السيارة بمحرك سعة 5.2 لتر بقوة 640 حصانا ويبلغ ثمنها حوالي275 ألف دولار وبإمكان السيارة الوصول لسرعة 60 ميلا خلال 2.9 ثانية فقط.

وحققت سيارة هوراكان بيرفورمانتي مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا في سباق نوربورغرينغ نوردزكليف بألمانيا خلال مدة 6 دقائق و 52.01 ثانية.

2- سيارة مرسيدس “لاندوليت”G650

أنتجت شركة مرسيدس سيارة الدفع الرباعي الأغلى في العالمG650 Landaulet ويبلغ سعرها666,400 دولار وبإمكانها السير بالطرق الوعرة وتحتوي المقاعد الخلفية على برامج تدليك.

السيارة لديها محرك V12 biturboبقوة 630 حصانا وتم صناعة 99 سيارة فقط منها ولن تكون متاحة في الولايات المتحدة.

3- رولز رويس:

كشفت شركة رولز رويس عن سيارة بطلاء من الألماس الحقيقي خلال فعاليات معرض جنيف للسيارات هذا العام واستخدمت الشركة نحو 1000 ماسة في طلائها وغطى الطلاء المسمى دايموند ستاردست الجزء العلوي من هذه السيارة الفاخرة ويبدأ سعرها من 300 ألف دولار.

4- فيرارى 812 Superfast

عرضت سيارة فيراري 812 Superfast الرائعة لأول مرة رسميًا في معرض جنيف للسيارات في أوائل شهر مارس.

وتأتي السيارة بمحرك V12 سعة 6 لترات وبقوة 780 حصانا وبإمكانها السير بسرعة 211 ميلا في الساعة والوصول لسرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن سعر السيارة ولكنها تأتي بعد سيارة فيراري F12 برلينيتا الذي يبدأ سعرها من 320 ألف دولار.

5- ماكلارين 720S

تعمل بمحرك سعة 4 لترات تربو بقوة 710 أحصنة وتصل سرعتها القصوى إلى 212 ميلا في الساعة وبإمكانها الوصول إلى سرعة 60 ميلاً خلال 2.8 ثانية وسوف يبلغ ثمن السيارة حوالي 290 ألف دولار.

6- بورش Panamera Sport Turismo

تأتي بمحرك توربو بقوة 550 حصانا ويبدأ سعرها بأقل من 100 ألف دولار ويمكن أن تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.4 ثانية.

7- لامبورغيني Aventador S

تصل سيارة لامبورغيني أفينتادورS في ربيع هذا العام بسعر قدره 421.350 دولارا وتعمل بمحرك سعة 6.5 لتر وبقوة 730 حصانا وإلى جانب قوتها وتصل سرعتها القصوى إلى 217 ميلا في الساعة.