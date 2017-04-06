حذف دروس لغة عربية تلاعبت بآيات قرآنية في مدارس بتونس

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

أصدرت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية في تونس، يوم الخميس، حكمًا استعجالياً يقضي بحذف درسين وردا في كتاب النحو العربي لتلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي، وذلك لاحتوائهما أخطاء في شكل ومحتوى الآيات القرآنية الواردة.

وقررت الدائرة عدم اعتماد تلك الدروس في المؤسسات التربوية، حيث تضمّن الدرسان تحويل آيات قرآنية من المثنى إلى الجمع، ومن المؤنث إلى المذكر.

وكان مجلس النقابة الوطنية للأئمة قدم قضية استعجالية ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة التربية، وطالبت النقابة بحذف الدرس 4 من الصفحة 139 والدرس عدد 4 من الصفحة 145 من كتاب النحو العربي للتاسع أساسي.

واعتبر المجلس النقابي أن هذا النوع من الدروس “إساءة إلى القرآن الكريم الذي هو نصّ مقدس وترويج لنصوص قرآنية خاطئة”.