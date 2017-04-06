يلتقط صوراً لابنته في أوضاع “خطرة” لسبب إنساني!

المصدر: مدني قصري - إرم نيوز

بالنسبة للمصمم الإيرلندي، ستيفن كراولي، وهو والد الطفلة عمرها سنة ونصف السنة، هزمت السرطان مؤخراً، فإن الأمر هو وسيلة لجذب انتباه الناس لمكافحة هذا المرض.

يعمل ستيفن كراولي كمصمم في إيرلندا، وفي الوقت نفسه فهو والد سعيد للصغيرة هانا التي لا يتجاوز عمرعا عاما ونصف العام.

فبالنسبة لعمرها عانت هانا بالفعل الكثير من الألم، لأنها وهي طفل رضيع عانت من مرض خطير، وكانت مضطرة لأن تقضي الكثير من الوقت في المستشفى.

وهكذا تحملت الصبية علاجا كيميائيا وزرعا لنخاع العظام، وخاض أبواها والأطباء معركة كبيرة لإنقاذ حياة الصغيرة التي هي اليوم في مأمن من الخطر.

ووفقا لتقرير موقع sputniknews فإن الطفة هانا تتمتع الآن بنفس الحياة التي يتمتع بها كل أبناء جيلها، فهي تلعب وتضحك مع والديها، ولكن ستيفن آسف لأن الكثير فاتهم من لحظات لا تنسى في هذا العمر بسبب وجود هانا في المستشفى.

وقال كراولي: “لما غاب عنا الكثير من الأشياء المرتبطة بالسنة الأولى من حياة الطفلة، أخذنا العديد من الصور منذ أن تمكنا من إخراجها من العزلة”.

وبدأ ستيفن بإعادة صياغة الصور عن طريق وضع ابنته في أوضاع خطرة باستخدام برنامج “فوتوشوب” وغيره من برامج الغرافيك.

وبدأ كراولي في استخدام هذه الصور للترويج لمنظمة Be The Match التي تتوسط بين الجهات المانحة للنخاع وأولئك الذين يحتاجون إلى النخاع للبقاء على قيد الحياة.