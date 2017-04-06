10 أشخاص أصبحوا مليونيرات بالصدفة (فيديو غرافيك)

المصدر: تقرير – محمود صبري: تعليق صوتي – آلاء طاهر

ربما يتعيّن عليك عمل الكثير في حياتك حتى تصبح مليونيرًا، ولكن هناك بعض الأشخاص لعب الحظ معهم لعبته، وأصبحوا أثرياء فجأة بل بالصدفة.

كيفن لويس

قام “كازينو هورس شو بسنسنَّاتي” بحملة ترويجية اختار فيها عميلاً بشكل عشوائي للفوز بمليون دولار، ولكن الهدية مُنحت للشخصِ الخاطئ بسبب تشابه الأسماء وعندما تم اكتشاف الخطأ قام الكازينو بمنح الاثنين نفسْ الجائزة.

غليندا بلاك ويل

سئمت السيدة بلاك ويل من شراء زوجها لبطاقات اليانصيب، ولتلقنه درسًا قامت بشراء واحدةً بنفسها وهي متأكدة من عدم الفوز ولكنها فوجئت بالفوز بمليون دولار.

توم لاينغ انفرتر

اشترى لوحة قديمة من أحد الجيران بـأربعة دولارات وعندما قام بفك الإطار، عثر داخله على نسخة أصلية من إعلان الاستقلال الأمريكي، وقام ببيعها بمليونين وأربعمائة وعشرين ألف دولار.

فيليب موزرسكي

سقطت في أيدي فيليب مزورسكي البالغ من العمر 26 عامًا كرة من مباراة أسطورية لكرة المضرب بعد أن ارتدّت على أحد المتفرجين والحائط قبل وصولها إلى يديه، وفي العام التالي قام ببيع الكرة في المزاد بثلاثة ملايين دولار.

كريس كلارك

اشترى كريس كلارك البالغ من العمر 29 عامًا ملكية نطاق “بيتزا دوت كوم” على الإنترنت في العام 1994 بـاثني عشر دولار، واحتفظ بها لمدة 14 عامًا وباعها في 2008 بمليونين وستمائة دولار بعد بدء المزاد بمائة دولار.

ريتشارد نول

في يناير2015 كان ريتشارد نول بحاجة إلى فكّة، فاشترى بطاقة يانصيب من أحد المحالّ وكان هذا أفضل قرار عفوي اتخذهُ في حياته، حيث ربح عشرة ملايين دولار بهذه البطاقة.

تشارلي إيرز

اضطُر الطاهي البائس تشارلي إيرز لقبول وظيفة في مقهى بشركة ناشئة بنصف مرتّبه الأصلي، وقام بشراء بعض الأسهم فيها، ويجب القول إنه كان أفضل قرارات حياته حيث كانت تلك الشركة غوغل وخلال 10 سنوات باع أسهمه بـ 26 مليون دولار.

تاجر خردة مجهول الهوية

في العام 2015 قام تاجر خردة بشراء حفنة من الخردة بـ14 ألف دولار، وعثر على بيضة ذهبية وسطها وبعد عدة محاولات فاشلة لبيعها اكتشف على الإنترنت أنها تُحفة فنية أثرية تعود للأسرة الملكية الروسية، فباعها بـ33 مليون دولار.

تيرّي هورتون

اشترت تيري هورتون سائقة شاحنة لوحة فنية من متجر صغير بخمس دولارات كهدية لصديقتها، وأخذتها إلى منزلها لعدم وجود مساحة كافية في منزل صديقتها، وبعد أن أخبرها معلم رسم أنها تُشبه لوحات الفنان الشهير جاكسون بولوك، وحصلت تيري على عرض من مشتر سعودي بـ9 ملايين دولار لشرائها، ولكنها لم تتنازل عن 50 مليون دولار، والعديد من الخبراء أكدوا أنها ستحصل على ذلك السعر.

ريك نوجين

كان ريك نوجين يبحث عن مقعد حلاق عندما اشترى حقيبتين بهما صفائح صور زجاجية لمناظر طبيعية، وبعد 4 سنوات اكتشف أن الصور من أعمال المصور آنسل آدامز التي أصبحت صوره رموزًا تاريخية في بداية القرن العشرين، ومن ثمّ قام الخبراء بتقييم المجموعة بـ 200 مليون دولار.