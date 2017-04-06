بالصور والفيديو.. العثور على طفلة تعيش بالغابة مع القرود وتمشي على أربع

المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

أفاد سكان محليون في الهند بالعثور على طفلة تعيش في الغابة لا يمكنها التكلم ولا الحركة كالبشر، وتمشي على أطرافها الأربع كالحيوانات.

وذكر الأهالي أن الشرطة عثرت على طفلة، تبلغ من العمر 8 سنوات، في محمية طبيعية نائية في منطقة “بحريش” شمالي الهند، وظنوا في البداية أنها تخادعهم بالمشي على يديها وقدميها قبل التأكد من حقيقة وضعها.

وأطلق السكان على الطفلة اسم ‘Mowgli girl’ أو “فتاة ماوكلي” إسقاطاً على القصة الشهيرة لفتى الأدغال، التي ألفها الكاتب والشاعر والروائي البريطاني المولود في الهند روديارد كبلينغ، وحملت اسم “The Jungle Book” وتحكي قصة طفل كان يعيش في الغابة وترعاه الذئاب.

وتقول الجهات الأمنية إن الطفلة كانت على ما يبدو تعيش بحرية وراحة بين الحيوانات، في المحمية الطبيعية، التي تقع على الحدود مع نيبال، في وقت يحاول فيه الجميع معرفة هوية الطفلة وكيف وصلت إلى تلك المحمية.

وذكرت صحيفة “تايمز” الهندية أن المفتش سوريش ياداف عثر على الطفلة خلال دورية روتينية في المحمية، وتم نقلها للمستشفى منذ ذلك الحين لتلقي العلاج اللازم ويتم الاعتناء بها باستمرار.

من جهته، قال المفتش رام أفتار سينغ “كانت مرعوبة منا، ولم تكن قادرة على التحدث أو سماعنا بشكل صحيح، كانت محاطة بثلاثة قرود، وكانت مصابة بجروح على جسدها وعلى وجهها ومرفقها وساقها”.

وأضاف: “كانت ضعيفة جداً وجائعة، منحناها بعض الطعام، وكانت ترتدي ملابس قذرة جداً، يبدو أن عائلتها تخلت عنها”.

ويقول الأطباء إنها ما تزال عرضة لنوبات الغضب والعنف، فيما لا يبدو وأنها تفهم أي لغة، موضحين أنها ما تزال خائفة من البشر، وعلى الرغم من أنها تتلقى دروساً على المشي منتصبة، إلا أنها ما تزال تمشي على كل أطرافها كالحيوانات.