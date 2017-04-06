كيف تصنع حقيبة إسعاف أولي “طبيعية” في منزلك؟

المصدر: محمود صالح - إرم نيوز

يمكنك الآن التعامل مع ألم الصداع ووجع الأسنان والتهاب الحلق والاضطراب في المعدة والحروق الطفيفة والخدوش والتقيؤ ولدغات الحشرات وجميع الأنواع الأخرى من الأمور البسيطة التي قد تتعرض لها على نحو فعال في المنزل عن طريق بعض العلاجات الطبيعية.

إن اقتناءك المواد الرئيسة التي تشكل مجموعة الإسعافات الأولية الطبيعية ستجعلك دائمًا على استعداد للتعامل السريع مع الإصابات البسيطة الشائعة والأمراض الخفيفة التي قد تتعرض لها.

وتعمل العلاجات الطبيعية على مداواة الألم، إن لم تكن أفضل من الأدوية التي تدخل الكيماويات في صناعتها، والتي يمكن أن يكون لها أيضًا آثار جانبية كما أن العلاجات الطبيعية توفر لك الوقت والمال.

إليك 10 عناصر طبيعية يجب أن تكون موجودة في حقيبة الإسعافات الأولية الخاصة بك.

هلام صبار الألوفيرا

تأكد من وجود هلام صبار الألوفيرا في حقيبة الإسعاف الأولية الخاصة بك، حيث إن الصبار فعال في تبريد حروق الشمس أو حروق المطبخ الصغيرة وعلاوة على ذلك، يساعد الصبار المضاد للجراثيم على محاربة البكتيريا المسؤولة عن حب الشباب ويحفز نمو خلايا جلد الجديدة.

أرنيكا جل أو كريم

هو من العناصر الطبيعية الرئيسة التي يجب أن تكون موجودة في حقيبة الإسعافات الأولية، حيث يحتوي الأرنيكا على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تحفيز الدورة الدموية، ما يجعله علاجًا فعالاً للالتواء، والتهاب العضلات، والكدمات ولكن لا تستخدم أبدًا الأرنيكا على الجلد المجروح.

الفحم المنشط

بالنسبة للانتفاخ وغازات البطن، يساعد الفحم المنشط على امتصاص الأحماض الزائدة والغازات التي تراكمت في الأمعاء، ويعطيك راحة سريعة لعسر الهضم وارتجاع الحمض وتضخم المعدة.

للتخلص من انتفاخ المعدة، تناول كبسولات الفحم المنشط 3 مرات في اليوم.

بندق الساحرة

نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على الشفاء، يعد كريم بندق الساحرة علاجًا منزليًا جيدًا جدًا لحب الشباب وبعض الأمراض الجلدية الأخرى.

لمحاربة حب الشباب وتهدئة اللدغات، وغيرها من البقع التي تنتج عن الحكة، قم بوضع بضع قطرات من كريم بندق الساحرة على القطن ثم دلك المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم.

أعشاب البابونج

للتخفيف من عسر الهضم وآلام المعدة والانتفاخ، اشرب كوبًا من شاي البابونج، وللتخفیف من اهتياج الجلد، ضع أكياس شاي البابونج المبردة علی المنطقة المصابة إما لعلاج الصداع أو الحد من التوتر والإجهاد، قم باستخدام زيت البابونج فهو يساعد العقل والجسم على الاسترخاء كذلك لتخفيف آلام العضلات، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت البابونج إلى أي زيت تدليك.

زيت القرنفل

القرنفل هو مفيد في مكافحة وجع الأسنان وتحسين صحة الفم، وذلك بسبب مكوناته المطهرة والمضادة للالتهابات، والمسكنة، كذلك خصائصه المضادة للجراثيم.

زيت اللافندر

للمساعدة في مكافحة العدوى، قم بمزج بضع قطرات من زيت اللافندر إلى ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وضعها على المنطقة المصابة واتركه لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفه وكرر ذلك مرتين في اليوم حتى تذهب العدوى.

لمحاربة الصداع، ضع بضع القطرات من زيت اللافندر على الوسادة أو منديل ثم قم بشم رائحته.

صودا الخبز

يساعد على مواجهة السم من لدغات الحشرات المختلفة، وكذلك لدغة النحل والدبابير كذلك يمنحك راحة فورية من حرقة المعدة وعسر الهضم.

خل حمض التفاح

يمكن تطبيق خل حمض التفاح على أماكن اللدغات أو بعض الحالات الأخرى التي يتعرض الجلد لها، وكذلك للاضطرابات المعوية ويمكن أن يستخدم أيضًا لعلاج للصداع.

الزنجبيل

لمنع الغثيان ودوار الحركة وكذلك عسر الهضم، يمكنك تناول كبسولات الزنجبيل ولتهدئة التهاب الحلق، والسعال، قم بمضغ حلوى الزنجبيل.