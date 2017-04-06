أب عبقري يضع طفلته في مواقف خطيرة جدًا لهذه الأسباب (صور)

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

ابتكر المصمم الأمريكي ستيڤن كراولي فكرة عبقرية لجذب متبرعين لابنته حنّا (18 شهرًا)، لمساعدتها على العلاج من مرض نادر له علاقة بالمناعة، وفقًا لما نشره موقع ماشبل التقني.

وأوضح كراولي أن ابنته بسبب مرضها لم تتمكن من الاستمتاع بعامها الأول في العالم من حيث اللعب والحركة بحرية، حتى أنها لم تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي كغيرها من الأطفال في هذا السن.

لذلك قرر كراولي استخدام موهبته المميزة في الفوتوشوب ليصنع صورًا لطفلته في أوضاع خطيرة توحي للجميع بضرورة رعاية أطفالهم وليجذب المتطوعين للمشاركة في علاجها.

وبالفعل نجحت الحملة واجتذبت حوالي 27 مليون متطوع وتم علاج حنا. وقال كراولي إنه لن يسمح بتجسيد ابنته لما ظهر في الصور على أرض الواقع.