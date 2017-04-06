بالفيديو.. سعودي يفارق الحياة حزنًا بعد ساعات من وفاة زوجته

المصدر: قحطان العبوش– إرم نيوز

توفي رجل سعودي في مدينة الرياض بعد ساعات من وفاة زوجته التي أبدى حزنًا كبيرًا على فراقها وأوصى بدفنه بجانبها عند وفاته.

فبعد ساعات من وفاة الزوجة، فارق الرجل الحياة أيضًا، لتتحقق أمنيته بدفنه في القبر المجاور لقبر زوجته.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، قبرَي الزوجين متجاورين، فيما يشرح مصوره قصة وفاتهما المتعاقبة، مؤكدًا وجود سر في علاقتهما.

ويقول مصور الفيديو، يبدو أنه أحد العاملين في مقبرة النسيم، إن وفاة الزوج بعد وقت قليل من وفاة زوجته، ضمنت له تحقيق أمنيته بدفنه بجانبها، كون القبر المجاور كان سيخصص لأي جثة ترد إلى المقبرة.

ووجدت القصة صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بوصفها قصة عشق بين زوجين قلما تظهر تفاصيلها للجميع.