أحكام مشددة بحق إماراتية مارست السحر والشعوذة

المصدر: عجمان- إرم نيوز

قضت محكمة عجمان في الإمارات العربية المتحدة، بمعاقبة مواطنة بالحبس لمدة عام غيابيًا، وحبس متهم آخر لمدة عام حضوريًا عقب إدانتهما بجريمة هتك العرض بالرضا.

وكانت الزوجة المواطنة قد تورطت في عدد من قضايا الشرف، الأمر الذي دفع محكمة عجمان لإسقاط حضانتها عن جميع أطفالها وتطليقها دون إلزام الزوج بنفقة العدة أو المتعة.

وتشير التفاصيل إلى أن الزوجة تورطت في عدد من القضايا، أولها كانت في عام 2011 حين تسببت بمقتل اثنين من أبنائها، وجرح اثنين آخرين إضافة إلى خادمتين جراء حادث سير.

وفي يوليو/ تموز عام 2016، ادعت الزوجة أمام إدارة التوجيه الأسري لدى محاكم دبي، بأن زوجها يمنعها من استكمال دراستها، وطالبت بأن يتم تطليقها للضرر، ولكن الزوج دفع بأنه تزوجها ولم يكن هناك شرط قبل انعقاد العقد أن تكمل تعليمها، مضيفًا أنها تركت منزل الزوجية دون علمه، لكن الإصلاح الأسري فشلوا في الوصول لتسوية للموضوع فتم التصريح لهما بإحالة القضية لمحكمة الأحوال الشخصية.

أما القضية الثالثة، فهي تورطها بأعمال السحر والشعوذة، والرابعة، اكتشاف أنها على علاقة غرامية بشخص آخر، حيث تم العثور على صور حميمية لها مع عشيقين.

وبناء على ما سبق، تقدم الزوج ببلاغ للشرطة بأعمال السحر والصور، متهمًا زوجته بهتك العرض، وانتهاك حرمة ملك الغير، وتم معاينة منزل الأسرة وبالبحث والتحري تم التوصل إلى المتهم الأول عن طريق بياناته التي جاءت في التحويل المالي الذي إرسلته له الزوجة، وبمواجهته باتهامات الزوج اعترف المتهم بالتحقيقات أنه على علاقة بالزوجة منذ سنين جمعهم خلالها علاقات محرمة، وأنه كان بينهما مشروع زواج اذا تخلصت من زوجها.

وقبضت الشرطة على الزوجة، كما تعرفت على أحد الرجلين الآخرين الذي جمعهم بها صور خارجة عن الحياء العام، ضمها الحاسوب المحمول الذي وجده الزوج في بيت الزوجية، وتمت إحالته الى نيابة الذيد في عجمان، التي وجهت للزوجة والمتهم الأول تهم هتك كل منهما عرض الآخر بالرضا، وللزوجة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة انتهاك حرمة ملك الغير.

وطلبت النيابة معاقبتهما، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة عجمان لتقضي محكمة أول درجة بسجنهما عامًا للتهم المنسوبة بحقهما، وعقب تقدمهم باستئناف تم تقليص المدة إلى 6 أشهر، وإسقاط حضانة الأبناء فور صدور الحكم.