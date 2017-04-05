تونس تكرّم الشاعر محمد الصغير أولاد أحمد بطابع بريدي

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

أصدرت مؤسسة “البريد التونسي” طابعًا بريديًّا، يحمل صورة واسم الشاعر التونسي محمد الصغير أولاد أحمد، تكريماً لروح الشاعر التونسي في الذكرى الأولى لوفاته، وتقديرًا لنضاله.

وتوفّي الشاعر التونسي محمد الصغير أولاد أحمد في الخامس من أبريل 2016، بعد صراع طويل مع المرض.

وبدأ محمد الصغير أولاد أحمد تجربة الكتابة الشّعريّة أواخر السّبعينيات، بعد إنهاء دراسته الجامعية، وسُجن في منتصف الثمانينيات وحُجبت العديد من قصائده.

وتولّى إدارة “بيت الشعر” من سنة 1993 إلى سنة 1997، وكان معجبًا بالشعراء محمود درويش ونزار قباني وعز الدين المناصرة ومظفر النواب وغيرهم من الشعراء العرب.

و في رصيده العديد من الدواوين الشعرية، منها “نشيد الأيام الستة” سنة 1984، و”ليس لي مشكلة” سنة 1998، و”حالات الطريق” سنة 2013، وله كتابان نثريان، “تفاصيل” نشره سنة 1991، و”القيادة الشعرية للثورة التونسية” سنة 2013.