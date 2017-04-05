الكويتيات ينظمن حملة لمناصرة المرأة السعودية في معركة الحقوق

المصدر: قحطان العبوش– إرم نيوز

تشهد الكويت، مساء اليوم الأربعاء، تجمعًا نسائيًا نادرًا يهدف لمناصرة المرأة السعودية المطالبة بمزيد من الحقوق في المملكة المحافظة، التي تحظر على النساء قيادة السيارة حتى الآن.

ويستهدف التجمع، تنظيم مسير لمدة ساعة كاملة من المشي، تشارك فيه النساء في الكويت، تضامنًا مع مطالب السعوديات الواسعة بالسماح لهن بقيادة السيارة.

ودعت الناشطة الكويتية البارزة، هديل بو قريص، منذ أيام للمشاركة في الحملة، قبل أن تكشف اليوم الأربعاء، تفاصيل مكان التجمع الذي أبدت كثير من الكويتيات استعدادهن للمشاركة فيه.

وسينطلق المسير النسائي من ممشى مشرف في محافظة حولي، وهو أكبر ممشى في الكويت، دون حمل أي شعارات أو لافتات تجنبًا لمخالفة قوانين التجمعات والمظاهرات التي تستوجب الحصول على ترخيص رسمي.

وتقول بو قريص، إن “دافعها لإطلاق الحملة إنساني بحت نابع من إيمانها بحق السعوديات في قيادة السيارة”.

ووجدت الحملة الكويتية صدىً واسعًا في عدة دول عربية أخرى، وتعهدت ناشطات ونشطاء من عدة دول عربية بالمشي في التوقيت ذاته، تضامنًا مع الحملة ومطالبها.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارة، رغم الحملات الكثيرة التي نظمتها السعوديات في الماضي لكسر الحظر والسماح لهن باستخراج رخص قيادة.

وترددت أنباء واسعة في الآونة الأخيرة عن عزم المملكة إنهاء الحظر بالفعل، والسماح للنساء بقيادة السيارة، ما يوفر على البلاد مبالغ طائلة تدفعها الحكومة والعوائل لنحو 800 ألف سائق أجنبي يعملون في البلاد.