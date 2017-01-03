متسول بريطاني يبيع قطعة 50 بنسًا بسعر لا يُصدق (صور)

المصدر: لندن - إرم نيوز

لم يصدق متسول بريطاني عينيه وهو يشاهد السعر الذي جلبته له قطعة نقدية خاصة من فئة الـ 50 بنسا (60 سنتا)، أعطاه إياها أحد المارة الذي لم يكن يعلم قيمتها الحقيقية.

فبعد أن عرضها للبيع على موقع “اي باي” أكبر سوق على الإنترنت في بريطانيا، حققت له 10 آلاف جنيه (12500 دولار) في نفس اليوم.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، لم يكن يعلم ذلك الرجل القيمة الحقيقية لتلك القطعة النقدية التي أعطاها للمتسول على عجل في مدينة إكستر جنوب غرب بريطانيا.

وقالت الصحيفة إن القطعة هي فئة خاصة صكت تخليدا لذكرى مؤلفة قصص الأطفال الإنجليزية الشهيرة بيتركس بوتر، والتي كانت ضمن قطع نقدية طرحت في السوق إحياء لذكرى عدد من الشخصيات المعروفة وهي الأولى التي تحمل صورا لمثل هذه الشخصيات.