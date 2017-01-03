محمد بن راشد يطلق “بنك الإمارات للطعام”.. وهذه آلية عمله

المصدر: متابعات

أطلق نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، “بنك الإمارات للطعام”، والذي سيشكل منظومة متكاملة من العمل الإنساني القائم على إطعام الطعام.

وقال الشيخ محمد أثناء إطلاقه لبنك الإمارات للطعام: “عام الخير فرصة ذهبية لإطلاق إمكانيات إنسانية وإبداعات خيرية لشعب الإمارات مؤسساته كافة .. وأحببنا أن نبدأ عام الخير بمبادرة تتعلق بأهم احتياجات الإنسان .. وهو الطعام وأن نبدأه بتعميق خصلة من أهم خصال شعبنا وهو الكرم”.

وأضاف حاكم دبي وفق ما ذكرته صحيفة “البيان” الإماراتية: “شعب الإمارات من أكرم الشعوب .. وسنحاول من خلال بنك الإمارات للطعام وضع هذه القيمة العظيمة – قيمة الكرم وإطعام الناس – ضمن إطار مؤسسي مستدام” مضيفا سموه أن ” إطعام الطعام من شيم الكرام .. ومن قيم أبناء الإمارات .. ومن إرث زايد الخير”.

آلية العمل..

ومن المقرر أن يبدأ البنك عمله من دبي، ليتم بعد ذلك تدشين فروع ومراكز أخرى للبنك داخل وخارج الدولة، وتحديداً في الدول والتجمعات الأقل حظاً.

وستدعم بلدية دبي العمليات التشغيلية للبنك والإشراف عليها، من خلال متابعة عملية جمع الطعام وضمان حفظه وتخزينه في شبكة من المواقع المبردة التي سيتم توفيرها في عدة مواقع بالإمارة، وذلك ضمن معايير السلامة والصحة الغذائية المتّبعة، مع تدريب المتطوعين على آليات حفظ وتعليب الأطعمة وفق الضوابط والشروط المحددة.

ويتوقع أن يكتسب “بنك الإمارات للطعام” أهمية خاصة على اعتبار أنه سيندرج تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وكون البنك سيدفع بتجاه تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات وخاصة الفنادق والمطاعم وقطاع إنتاج وتصنيع الأغذية ومتعهدي الأطعمة ومحلات السوبرماركت وكل الجهات المعنية بقطاع الضيافة.

ومن خلال توفير “رأس مال” البنك الرئيس، أي الطعام، وتغذية رصيد البنك بفائض الأطعمة، يسعى البنك لترجمة رؤيته بتحقيق “صفر” من نفايات الأطعمة.

ويسعى بنك الإمارات للطعام إلى الحد من التكلفة الاقتصادية الناتجة عن التخلص من الطعام الفائض، والذي تقدر تكلفته السنوية بنحو 13 مليار درهم، كما سيسعى البنك -أيضا- إلى تعزيز اقتصاد “إعادة التدوير”، وتفعيل الأنشطة التجارية والصناعية الخاصة به على نحو يكرّس مفهوم الاستدامة.