ما السبب وراء خيانة المرأة.. وكيف تتجنبها؟

المصدر: صدوف نويران – إرم نيوز

على عكس الرجال الذين يبحثون عن الحب في أماكن أخرى إذا شعروا بأن حياتهم الجنسية وصلت إلى الحضيض، النساء يبتعدن لأسباب عاطفية. فالنساء يقمن بخيانة شركائهن عندما يشعرن بأنهن مهملات عاطفياً.

فعندما تشعر المرأة بأنها تفتقد لشيء عاطفي في علاقتها مع شريكها، سواء كان انعدام الثقة أو الشعور بالوحدة، فهي تصبح أكثر عرضة للخيانة.

أما بالنسبة للرجال، فالشيء المفقود الذي يدفعهم للخيانة، هو أمر جسدي. أي عندما لا يحصلون على علاقة حميمية كافية داخل المنزل فإنهم يبحثون عنها في مكان آخر.

وحسبما أورد موقع “إكسبرس” البريطاني، فإن خبير الزواج والأسرة وينفريد رايلي بيّن السبب وراء خيانة المرأة قائلاً: “تقول بعض النساء، إنهن وحيدات، ومنعزلات ولا يشعرن بقرب الشريك منهن حتى أصبح هذا أمراً مسلماً به”، مضيفاً: “المرأة تقول إنها تريد أن تكون مع الشخص الذي ينظر في عينيها ويشعرها بأنها أنثى مثيرة مرة أخرى”.

بينما أثبتت دراسة أخرى أن العلاقة الحميمة بين الزوجين تتحسن كلما كبرا في العمر ويطوران ما يعرف بـ”الحكمة الجنسية”. ووفقاً لدراسة قامت بها جامعة “مينيسوتا” فإن كبار السن يميلون إلى التركيز على الجودة بدلاً من الكمية عندما يكونون في غرفة النوم. فهم يضعون فكرهم وجهدهم في العلاقة الحميمة التي قد يقابلها انخفاض في الرغبة الجنسية في سن الستينات وما فوق. كما أن الزوجين يستخدمان تجربتهما في الحياة ليكونا شريكين متوافقين وأكثر تروياً.

في حين أنّ هناك عدة أسباب لفقدان الحماسة في العلاقة الحميمة ولكن يمكنك أن تساعد نفسك بجلب بعض أنواع الأطعمة إلى غرفة النوم والتي تساعد على تحفيز الرغبة الجنسية.

وتكشف شركة ألعاب الجنس الرائدة “We-Vibe” بأنه على الأشخاص أن يقوموا بتناول أنواع معينة من الأطعمة أثناء وجبة العشاء لتشعل شرارة الرغبة الجنسية ولتحسين الحياة العاطفية، مثل: الأفوكادو، والتين، والبيض والمكسرات.