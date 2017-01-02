بعد سنوات طويلة من الحب.. زواج شاب وفتاة مصابين بمتلازمة “داون” (صور وفيديو)

المصدر: لندن- إرم نيوز

تزوج شاب وصديقته وكلاهما مصابان بمتلازمة “داون” بعد قصة حب قوية دامت نحو ثماني سنوات خلال دراستهما في بريطانيا.

وحقق جو وصديقته بولي حلمهما بالزواج في احتفال كبير حضره أكثر من مائتي شخص في مدينة “سوسيكس” جنوب شرق بريطانيا.

وتخلل الحفل جلوس العريس وعروسه على عرش الحيوان الأسطوري وحيد القرن ورقصهما على أنغام الموسيقى، فيما غنى لهما الحضور وجميع النوادل الذين استدعوا خصيصا لحفل الزفاف.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن بولي قولها “إن أعظم شيء هو أن تقع في الحب وآمل بأن قصة حبنا هذه ستؤثر على حياة الآخرين”.

وأضافت “بالفعل سيكون شيئا رائعا أن تؤثر قصتنا على حياة الآخرين وخاصة هؤلاء الذين يحاولون أن يتعايشوا مع مشاكل الإعاقة أو عدم المساواة”.