“فاعل خير” يشي بخيانة زوجة خليجية

المصدر: الكويت- إرم نيوز

لاحق كويتي، شخصًا مجهولًا في العقد الخامس من عمره، بعد اتصاله به هاتفيًا، وإخباره، إن زوجته تخرج مع شخص أجنبي، وذلك بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وقال المُبلغ في إفادته في مخفر ميدان حولي، إن المتصل كان يتحدث اللهجة الكويتية، مشيرًا إلى أن المدعى عليه يهدف من وراء الاتصال إلى أن يلحق الأذى البالغ به وبزوجته من خلال خروجه عن نطاق السيطرة والاعتداء على زوجته، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن المدعى عليه إنسان غير صادق؛ لأنه يعلم تمامًا سلوكيات زوجته ويعلم أيضًا سير تحركاتها.

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن الشخص المدعى عليه أجرى المكالمة من هاتف أرضي عام، وليس من هاتف منزلي.

وكان المواطن الكويتي، تقدّم إلى مخفر ميدان حولي، وقال في إفادته، بأنه تلقى اتصالاً من رقم أرضي، فأجاب على الهاتف، وإذ بشخص يتحدث اللهجة الكويتية ويقول له، إنه فاعل خير ولديه رسالة يريد أن يقولها له ليبرئ له ذمته، وهي أن زوجتك تخرج مع رجل أجنبي، ومن ثم أغلق الهاتف دون أي كلمة أخرى.