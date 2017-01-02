دعوات لتطبيق ضريبة التبغ والمشروبات الغازية في السعودية

المصدر: ريمون القس - إرم نيوز

مع دخول العام الجديد، وجه مثقفون سعوديون دعوات بضرورة تطبيق التوجه الحكومي بفرض ضريبة السلع الانتقائية، واصفين القرار بأنه “إيجابي”.

وتفرض ضريبة السلع الانتقائية -وهي شكل جديد من أشكال ضريبة المبيعات- على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، ومن المتوقع أن توفر إيرادات ضخمة للدولة.

ووصف الكاتب السعودي إدريس الدريس، فرض ضريبة السلع الانتقائية، بأنه “قرار إيجابي وحكيم، ونرجو أن تكون له انعكاساته الفاعلة للحد والتقليل من استهلاك هذه السلع الضارة، وبالتالي تقليص معدل الخطورة الكامن في كثرة استخدامها”.

كما طالب الكاتب في مقال نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الاثنين، بضرورة “ضبط منافذ بيعها للأطفال أو لمن هم دون سن محددة من الوعي والإدراك، مع الأمل أن تتبع هذه الضريبة حملة توعوية وتثقيفية في المدارس والمنابر وغيرهما من الوسائط”.

وتهدف الضريبة الجديدة إلى تغيير النزعة الاستهلاكية لدى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عمومًا، في ظل ارتفاع أسعار تلك المنتجات، وهو ما تم مناقشته أخيرًا من قبل دول مجلس التعاون، على خلفية تراجع أسعار النفط، إذ كان الحل الأفضل هو فرض ضرائب مقترحة تتمثل في ضريبة المبيعات على سلع بعينها أو ما يسمى بضريبة السلع الانتقائية.

ومن المرجح أن تكون ضريبة السلع الانتقائية أكبر من ضريبة القيمة المضافة، التي تتراوح في حدود 5%، في حين أن ضريبة السلع الانتقائية سيتم فرضها بمعدلات أعلى.

وتهدف الضريبة الانتقائية -أيضا- إلى الحصول على أكبر إيراد ممكن من الضريبة، كما تهدف إلى الحد من استهلاك سلعة محددة، والحفاظ على الصحة العامة.