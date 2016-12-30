من هي خولة الأسدي التي اعتبرتها “فوربس” من أقوى 100 سيدة عربية؟

المصدر: بغداد - إرم نيوز

استطاعت العراقية خولة طالب الأسدي أن تصبح المديرة العامة لمصرف الرافدين المملوك للعراق، في حزيران 2016، ما جعلها تقود أكبر بنك في البلاد.

وكانت الأسدي قد تخرجت في جامعة “بغداد”، كلية الإدارة والاقتصاد من قسم المحاسبة العام 1980 – 1981 بدرجة جيد. لاحقا التحقت الأسدي بـمصرف الرافدين العام 1981، وتدرجت في السلم الوظيفي شاغلةً العديد من الدرجات الوظيفية المحاسبية، على مدى 10 سنوات. ثم تركته لفترة وجيزة لتنضم إلى مصرف الرشيد، ثاني أكبر بنك مملوك للدولة في العراق، حيث عملت في قسم الدراسات والعمليات المصرفية وكمساعدة للمدير العام.

وفي العام 2006، حصلت على شهادة الدكتوراه في محاسبة الكلف والإدارية من جامعة “بغداد”، المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، وهي تعدّ أعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص، وأول شهادة تمنح في العراق وبتقدير امتياز. وفقا لما أورده موقع “السومرية”.

وحازت خولة كتاب شكر وتقدير من وزير المالية بفضل إعداد ووضع إجراءات رقابية داخلية صارمة، ومتابعتها الشخصية للمصارف العراقية. وهي حائزة أيضا على 41 كتاب شكر وتقدير، فضلا عن العديد من كتب التكريم. كما حصلت على جائزة أفضل رئيسة تنفيذية عربية لعام 2016 في مجالي القطاع المالي والمصرفي في العراق والوطن العربي.

وأخيرًا، بحسب تصنيف شركة “فوربس”، احتلّت خولة الأسدي المرتبة العاشرة من بين قائمة أقوى 100 سيّدة عربيّة لعام 2016.