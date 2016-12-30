بالفيديو والصور.. شقيقتان تعلنان رغبتهما الزواج من رجل واحد بعد علاقة دامت 5 سنوات

المصدر: سيدني – إرم نيوز

بعد تشارك التوأم المتطابق والشهير، آنا ولوسي، (31 عامًأ) ذات الرجل في ذات السرير على مدار أعوام، قررتا أخيرا الزواج منه.

وكان التوأمان، وهما من بيرث في أستراليا، قد تصدرتا صحف العالم سابقا، حين أعلنتا أنهما تتقاسمان ذات الرجل، الذي يُدعى بن بيرن وهو ميكانيكي كهربائي، في كل شيء.

وفي احتفال الذكرى السنوية الخامسة بعلاقتهما معًا بـ”بن”، عبّر التوأم عن نيتهما الزواج منه، عبر مقطع على “يوتيوب”، كاشفتين الصعوبات التي تواجههما حيال القيام بذلك.

وذكرتا في الفيديو: “”نقاش كثير. هل هو ممكن؟ ويمكن أن ينجح الأمر؟ أنا لا أعرف حقا. ولكن سمعنا فعلا في توكسون [في الولايات المتحدة] يمكنك الزواج”.

ولا يوجد في أستراليا قانون يتيح زواج الرجل من امرأتين في ذات الوقت، ما دفع التوأم بالتفكير مليا في التوجه إلى ولاية توكسون الأمريكية التي بإمكانها تحقيق رغبتهما.