صينية تنجب بعمر 64 عامًا بعد عملية تخصيب (صور)

المصدر: بكين - إرم نيوز

أنجبت امرأة صينية عمرها 64 عامًا طفلا بعد عملية تخصيب في المستشفى لتصبح أكبر أمّ في هذا البلد الآسيوي، بحسب صحف صينية.

وبلغ وزن الرضيع حوالي 3.5 كيلو عند الولادة وأنجبت المرأة في عملية قيصرية رغم أن الأطباء كانوا يتوقعون أن تجهض الطفل بسبب صعوبة فترة حملها.

وأشارت الصحف إلى أنّ المرأة كانت قد فقدت جنينها بحادث سيارة قبل سنين عديدة، مما دفعها هي وزوجها إلى التفكير في الإنجاب مرة أخرى عن طريق التخصيب.

وقال الطبيب تينج هونج من مستشفى جامعة “جيلين” في مقاطعة تشانجشون، حيث أجريت العملية: “عانت المريضة من تعب جسدي ونفسي خلال فترة الحمل بسبب سنها لكنها هي والطفل بصحة جيدة الآن”.