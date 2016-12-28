اتهامات لشاعر المليون القطري خليل الشبرمي بسرقة لحن تراثي سعودي (فيديو)

المصدر: ريمون القس - إرم نيوز

وجه كاتب سعودي اتهامات لشاعر المليون القطري، خليل الشبرمي، الذي يحظى بشعبية واسعة في دول مجلس التعاون الخليجي، بسرقة لحن تراثي سعودي ونسبه لنفسه.

وكان الشبرمي قدم أخيرًا وصلة شعرية مغناة، يتغنى فيها بمآثر دولته قطر، تحت عنوان “يا مطوعين الصعايب” أداها مغناة المغني عبد العزيز العليوي، بما يشبه “الشيلات الخليجية”.

وادعى الكاتب السعودي، عبد المجيد الزهراني، أن الشاعر نسب ألحان الوصلة المغناة لنفسه، في حين أنها “لحن جنوبي لإحدى القبائل” السعودية.

ويقول الكاتب في المقال الذي نشرته صحيفة “الوطن” السعودية، تحت عنوان “إنهم يسطون على الذاكرة”، إنه “كان من المفترض أن يكون (الشاعر) أكثر صدقًا وحرصًا فيما يقدمه، لأن دائرة تأثيره أكبر، وبالتالي فخطؤه أكبر وأشنع”.

ويضيف: “إذا ما علمنا أن مفردة (القاف) في سياقها العامي تشمل (الكلمة واللحن- الشكل الكتابي والنغمة) وإذا ما علمنا -أيضا- أن لحن العمل كلّه هو لحن شهير وفولكلور معروف النغمة وخاص بقبيلة (بني شهر) بجنوب المملكة.. هو فولكلور خاص بقبيلة معروفة، والمريب في الأمر أن العمل لم يحمل سوى اسم الشبرمي ومؤدي الشيلة، في تجاهل واضح للحن وللموروث الجنوبي”.

وفي ختام مقاله، يرى الكاتب أن “القضية ليست قضية الشبرمي، وليس هو الدافع لكتابة المقال، لكنها قضية عشرات الشعراء الذين ينسبون موروثات الناس لأنفسهم، هكذا بكل بساطة، دون أن يرف لهم جفن تجاه حقوق الملكية الفكرية والأدبية. إنهم يسطون على الذاكرة”.