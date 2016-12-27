سعوديون يطالبون بالكشف عن بقية المتورطين في حملة “إسقاط الولاية”

المصدر: خاص - إرم نيوز

تفاعل مغردون سعوديون بموقع التواصل الاجتماعي، “تويتر” الأشهر في المملكة، يوم الثلاثاء، مع قرار المحكمة الجزائية بالدمام، والذي قضى بسجن رجل عامًا واحدًا وتغريمه 30 ألف ريال، لإدانته بالتحريض على دعم حملة “إسقاط الولاية عن المرأة“، التي تسببت بجدل واسع في السعودية خلال الفترة الماضية.

وطالب المغردون عبر هاشتاغ أطلقوا عليه اسم “#سجن_ المحرض _ على _ إسقاط_ الولايَه”، السلطات السعودية بالقبض على كل من شارك وتورط في هذه الحملة، ومحاسبتهم، لضمان المحافظة على النساء في السعودية.

وقال مغرد يسمى عبدالعزيز بن عبدالله، إن أغلب من يطالبون بإسقاط الولاية هم أعداء الوطن وأصحاب الحسابات الإباحية ومجموعة من الملحدين، على حد تعبيره.

بينما دعا المغرد الدكتور عوض الشهري، إلى ‏القبض على كل من شارك في هذه الحملة من الشخصيات المعروفة سواء كانوا كتابا أومثقفين أومن المشاهير، مضيفًا “يجب محاسبتهم على هذا التحريض على وطنهم”.

فيما سخر المغرد حمد السبيعي، من دعم المتهم للحملة، قائلا “صاحب حسابات إباحية ويطالب بحقوق المرأة وإسقاط الولاية”.

واتهمت المحكمة الرجل، بنشر الفاحشة والرذيلة لإنشائه حسابا لنشر الصور الإباحية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في الأحساء، تقدمت بدعوى ضد سعودي ضبطته دورية أمنية أثناء قيامه بتعليق ملصقات على عدد من الجوامع في الأحساء كتب فيها عبارات باللغتين العربية والإنجليزية تدعو إلى إسقاط الولاية عن المرأة، وتبين من خلال التحقيقات أنه نفس الشخص الذي يدعو إلى ذلك عبر حساب في موقع “تويتر”.

وأكدت هيئة التحقيق، أن المتهم هو من وضع مطلب “إسقاط الولاية عن المرأة” وهاشتاغ سعوديات نطالب بإسقاط الولاية”.

ووجه الادعاء العام إلى المدعى عليه تهمة إثارة وتأليب الرأي العام من خلال وضع ملصقات ونشر تغريدات تطالب بإسقاط الولاية عن المرأة.