نساء تألقن في 2016

المصدر: وداد الرنامي – إرم نيوز

لا يمكننا الحديث عن النساء المتميزات عبر العالم دون ذكر المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، الفائزة بلقب أقوى امرأة في العالم لعام 2016 للمرة السادسة على التوالي، لكن هذا لا يجعلها المرأة المتميزة الوحيدة في العالم خلال السنة التي نودعها، فقد ظهرت الكثير من الأسماء والوجوه في مختلف المجالات، لا يمكننا التطرق لها جميعا، لكن سنسعى إلى تقديم البعض منها.

في المجال السياسي

هيلاري كلينتون

لم تغب هيلاري كلينتون يوما عن الإعلام العالمي، فكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة ثم عضو الكونغرس ووزيرة الخارجية، لكنها استولت على أكبر تغطية إعلامية في 2016 بتقدمها للانتخابات الرئاسية الأمريكية كممثلة للحزب الديمقراطي، وكأول سيدة ترشح نفسها لهذا المنصب وتكاد تظفر به، ورغم خسارتها تألقت أمام العالم كامرأة قوية وذكية قادرة على خوض أشرس المعارك.

ميشيل أوباما

تحظى ميشيل أوباما بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة لدرجة أن زوجها أعلن في تصريح له أنها لا تفكر أبدا في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، فتواجدها المستمر القوي/الناعم إلى جانبه في كل المحطات جعلها دائما محط أنظار العالم، خاضت معه معركتين انتخابيتين ظافرتين، وولايتين بكل ما حصل خلالهما من أزمات، وما حام حول الزوجين من شائعات، كما استغلت تميزها في فن الخطابة للتصدي لدونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية.

نادية مراد

أصبحت الناشطة الحقوقية نادية مراد رمزًا للاضطهاد بعدما اختطفت هي وأسرتها من طرف تنظيم داعش، ومورست عليها كل أشكال العنف النفسي والجسدي قبل أن تتمكن من الهرب والوصول إلى ألمانيا حيث خضعت للعلاجات اللازمة.

وشكلت سنة 2016 محطة لامعة في حياتها، فقد تولت منصب سفيرة النوايا الحسنة بالأمم المتحدة، ورشحت لجائزة نوبل للسلام، كما حصلت على جائزة “ساخاروف” لحرية الفكر.

في مجال المال والأعمال

ليليان بتنكور

قفزت الفرنسية ليليان بتنكور (94 عاما) من المرتبة الثانية إلى المرتبة الأولى في قائمة أغنى نساء العالم، وأغنى أغنياء فرنسا، كما أنها في المركز11 بين الأثرياء عموما.

وتقدر ثروة الابنة والوريثة الوحيدة لـ”اوجين شولر” مؤسس مجموعة لوريال بـ36.1 مليار دولار.

في المجال الرياضي

سيمون بايلز

خطفت البطلة الأمريكية سيمون بايلز الأنظار خلال اولمبياد ريو ديجنيرو 2016، بل دخلت تاريخ المنافسة بإنجاز غير مسبوق: فوزها بـ5 ميداليات أولمبية 4 ذهبية وبرونزية، وجمعت بين لقب الفردي ولقب الجماعي حسب المنتخبات.

يسرا مارديني

ظهرت السورية يسرا مارديني على الصفحات الأولى للصحف العالمية وهي تسحب مع أختها القارب الذي يقلهم مع 20 شخصا هاربين من جحيم الحرب في اتجاه جزيرة لسبوس اليونانية، فبعد حصول عطل في المحرك قامت الشقيقتان بالسباحة لثلاث ساعات متواصلة، وتمكنتا بذلك من إنقاذ كل من كان معهما.

الصبية (18 عاما) الفائزة بعدة بطولات في بلدها وعلى مستوى آسيا اختيرت لتكون ضمن منتخب اللاجئين الذي شارك في ريو ديجينيرو 2016، وعرفت متابعة كبيرة من الإعلام الذي لقبها بملهمة اللاجئين.

تلقت مئات الطلبات لإجراء لقاءات تلفزيونية وصحفية، وقررت هوليوود إنتاج فيلم سينمائي يحكي قصتها، كما طلبت محطة تلفزيونية كبيرة مرافقتها في مشوارها لمتابعة رحلتها في الأولمبياد، إلا أن مدربها رفض حفاظا على تركيزها في مسيرتها الرياضية.

في المجال الفني

بري لارسون

تمكنت الممثلة والمغنية والمؤلفة الأمريكية بري لارسون (26 عاما) من اقتناص جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مع أول ترشيح لها عن فيلم “روم”، والذي مثلت فيه دور فتاة احتجزت رهينة مع طفل صغير لعدة سنوات.

نداء شرارة

الأردنية ذات الصوت الجميل والأداء المتميز هي أول مغنية محجبة تفوز بلقب في برنامج فني عربي كبير من حجم “ذا فويس”، وتعرضت للكثير من الانتقادات لغنائها بالحجاب خلال المسابقة وحتى بعد فوزها باللقب.

لكنها تلقت تهنئة خاصة من الملكة رانيا شخصيا، كما تم تكريمها في مهرجان “جرش” 2016.

في عالم الجمال

ستيفاني ديل فالي

توجت ملكة جمال بورتوريكو، الطالبة ستيفاني ديل فالي، بلقب ملكة جمال العالم، وعبرت الفاتنة ذات الـ19 ربيعا عن سعادتها وعن المسؤولية التي تشعر بها لتمثيلها الكارايبي، كما صرحت أنها تحلم بالعمل في صناعة الترفيه.

جيهان سلانة

أما لقب ملكة جمال الكون فكان عربيا، بتتويج المغربية منال سلانة خلال الدورة 91 للمسابقة التي أجريت في تونس بمشاركة 15 بلدا.

نورا عافية

اختار موقع Stepfeed “نورا عافية” ضمن 11 شخصية عربية شغلت العناوين الرئيسية في صحف العالم خلال 2016، حيث إن الشابة، ذات الأصول المغربية اللبنانية السويسرية، أصبحت أول مسلمة محجبة تمثل علامة تجارية عالمية لأدوات التجميل، بفضل قناتها الخاصة على اليوتيوب لتعليم تقنيات وضع الماكياج، حيث يتابعها ما يزيد عن 200 ألف مشترك.