طهران.. المدينة الإيرانية الأكثر عنفًا ضد المرأة (صور)

المصدر: طهران - إرم نيوز

سجلت العاصمة الإيرانية طهران رقمًا قياسيًّا على قائمة المحافظات الإيرانية الأكثر عنفًا ضد المرأة خلال الأشهر الستة الماضية وذلك من بين 31 محافظة، بحسب ما أكد المدير العام للطب الشرعي في طهران مسعود قادي باشا.

وقال قادي باشا خلال مؤتمر صحافي، إن “154 ألفا و811 شخصًا في العاصمة طهران راجعوا الطب الشرعي خلال الأشهر الستة الماضية بسبب خلافات واشتباكات بالسلاح الأبيض”، مشيرًا إلى أن “9 آلاف و 499 حالة كانت تتحدث عن قضايا عنف ضد النساء الإيرانيات من قبل أزواجهن”.

وبيّن المسؤول الإيراني أن “الكثير من حالات العنف الجنسي والجسدي التي تتعرض لها المرأة في طهران لم يتم تسجيلها وبالتالي الأرقام والإحصائيات التي تذكر ليست دقيقة وقد تكون الحالات أكثر”.

وأوضح المدير العام للطب الشرعي في طهران، أن “نسبة الجرائم وحالات العنف وحوادث السير والقتل شهدت ارتفاعًا كبيرًا في طهران بنسبة 20 % قياسًا بنفس الفترة من العام الماضي”، مؤكدًا أن “طهران سجلت 950 حالة إجهاض”.

ويعتزم البرلمان الإيراني مناقشة مشروع قانون لتأمين الحماية للنساء من العنف الجنسي والجسدي، بحسب ما ذكرت عضو البرلمان عن العاصمة طهران “فاطمة ذو القدر”.

وأوضحت ذو القدر أنها “قدمت مع مجموعة من أعضاء البرلمان مشروع قانون لتأمين الحماية للنساء من العنف”، مشيرة إلى أنه “في حال التصويت على هذا القانون فإنه سيشكل حماية للنساء ويقلص جوانب العنف ضد المرأة”.

ويرى علماء اجتماع إيرانيون أن سبب الظاهرة هو تفاقم البطالة والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران خلال السنوات الخمس الماضية، فيما كشفت بعض الأبحاث عن أن 35 % من الإيرانيين يعانون من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أن المعدلات مقلقة للغاية في بعض مناطق العاصمة طهران حيث وصلت إلى 80 %.