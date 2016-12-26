الكذب.. عادة أم وسيلة؟ (فيديو إرم)

المصدر: آلاء طاهر - إرم نيوز

ثمة أناس يكذبون وآخرون يتخذونها عادة، لكنّ الحالتان تنتهيان بمثل مصري شهير “الكدب مالوش رجلين”، ما يشير إلى كشف الكاذبين مهما طالت محاولاتهم.

“إرم نيوز” رصدت في تقرير ميداني الحالات التي يضطر فيها الناس للكذب، وأشهر المواقف التي تعرضوا لها، فيما حملت الإجابات كمًّا من “السخرية الصادقة” إن صحّ التعبير، مختلطة بخفة دم جلبتها حالات تذكر لدى البعض لمواقف تعرضوا فيها للكذب.

أغلب المشاركين في التقرير جاءت حالات الكذب لديهم بسبب زوجاتهم، لكنّ البعض اعتبرها حالات ضرورية لتفادي الدخول في أزمات أكبر، ومشكلات عائلية.

“الكذب دا على لساني على طول؛ عشان أنا شغال محامي”، بتلك الكلمات بدأ رجل أربعيني ضاحكًا بعدما تفاجأ بالسؤال “هل كذبت من قبل ؟”، فيما أشار البعض إلى أن عواقب كشف الكذب أكبر، خاصة لدى الأهل.

الكذب يكون إما بتزييف الحقائق جزئيًّا أو كليًّا أو خلق روايات وأحداث جديدة، بنية وقصد الخداع لتحقيق هدف معين وقد يكون ماديًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا وهو عكس الصدق.