للمرة الأولى في السعودية.. هيئة الرياضة تستعد لتخريج مدربات لياقة بدنية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، بدأها العمل على برامج تدريبية أكاديمية لتخريج مدربات لياقة بدنية محترفات يعملن للمرة الأولى في تاريخ المملكة التي تبذل جهودًا لتعزيز الرياضة النسائية في البلاد.

ونقلت صحيفة “عكاظ” المحلية، اليوم الاثنين، عن نائبة وكيل الرئيس للهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي هيفاء الصباب، قولها إن الهيئة وقعت اتفاقيات مع جامعات سعودية بهدف إقرار برامج تدريبية لتخريج مدربات لياقة بدنية.

وأضافت الصباب أن الهيئة وقعت عددًا من الشراكات لدعم عدد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية، بينها اتفاق جامعة الأميرة نورة للبنات لتأطير مدربات لياقة بدنية وتأهليهن للعمل في المملكة.

وأوضحت أن الاتفاق ينص على وضع برامج تدريبية لتخريج مدربات لياقة بدنية، وفتح منشآت الجامعة لعامة النساء، وتفعيل برنامج الرياضة للجامعات من خلال البرنامج التجريبي في الجامعة المذكورة، وتفعيل البرامج والبطولات والفعاليات الرياضية والمجتمعية النسائية.

ولا يوجد أي نشاط رياضي علني يذكر للسيدات في السعودية، لكن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر في آب/ أغسطس الماضي، أمرًا بتعيين الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان، بمنصب وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، لتكون بذلك أول امرأة تتبوأ منصبًا رياضيًا حكوميًا في المملكة.

وتعمل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية على رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الرياضة النسائية بشكل إلزامي لتحقيق أهداف جانب من “رؤية السعودية 2030” وهي خطة تحول جذري في الاقتصاد تتضمن تغييرات اجتماعية.