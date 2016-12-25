6 عادات جعلت هذا الرجل ثاني أغنى رجل في العالم

المصدر: أحمد شاهين - إرم نيوز

برز اسم الملياردير أمانسيو أورتيجا (80 عامًا)، هذا العام، كثاني أغنى رجل في العالم، بحسب تصنيف “فوربس”.

واستطاع الرجل الإسباني، أن يترك بصمة في عالم الموضة، من خلال إمبراطورية تشمل 7 آلاف متجر في 91 سوقًا مختلفة، وهي علامة “زارا”، حيث تبلغ قيمة ثروته 86 مليار جنيه إسترليني.

ونشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، 6 عادات يتبعها الرجل، جعلته ثاني أغنى رجل في العالم، وهي على النحو التالي:

– يقول جوزيه ماريا كاستيلانو، المدير التنفيذي السابق، الذي عمل مع أورتيجا لوقت طويل، إن الأخير يحب أن يجري مناقشات مكثفة مع مجموعات صغيرة.

– يفضل أورتيجا التواصل الشفهي على المكتوب، في حين أن معظم الشركات تنظم وتناقش كل الأمور عبر البريد الإلكتروني.

– أورتيجا لم يجلس يومًا في مكتب أو أمام كمبيوتر، واختار بدلاً عن ذلك مزاولة عمله مع زملائه، واقفًا في غرف تصميم الأزياء، وفقًا لأشخاص يعرفونه جيدًا.

– يفوض زملاءه أداء مهمة معيّنة ويقسم المهام.

– يتمتع أورتيجا بسمة نادرة، إذ يحرص على الاستماع عن كثب إلى الناس، وهو معروف أيضًا بكونه انطوائيًا يبتعد عن الخطابة.

– يتيح لكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في شركته “أنديتكس” للأزياء أخذ مركز الصدارة.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، تزداد ثروة أورتيجا الشخصية أكثر من مليار دولار سنويًا، وقالت: “إذا كنت تعتقد أن تحقيق الثراء هو أحد علامات نجاحك، قد يكون من المفيد اتباع أسس هذا الملياردير في العمل”.

وكان صاحب “زارا” قد سبق له أن أزاح قبل أشهر، عملاق بورصة نيويورك الأمريكي وارن بوفيت من المرتبة الثانية ضمن أغنياء العالم، دافعًا إياه نحو الصف الثالث، بثروة تقدر اليوم بحوالي 67 مليار دولار، وذلك عندما صعد إجمالي ثروة الملياردير الإسباني إلى 76.5 مليار دولار.

يذكر أن أورتيجا أسس “زارا” مع زوجته روساليا في العام 1975، واليوم، لشركة التجزئة Inditex SA التي يملكها أكثر من 6600 فرع في جميع أنحاء العالم.