زواج قاصرين في جنوب سوريا يثير جدلًا واسعًا (صور)

المصدر: عبدو حليمة - إرم نيوز

نشرت وسائل الإعلام المحلية وشبكات مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا على نطاق واسع صورًا لحفل زفاف أقيم في محافظة السويداء جنوب البلاد.

وقد لاقى الخبر اهتمامًا كبيرًا؛ لأن العروسين هما طفل في الرابعة عشرة من عمره، بينما تكبره عروسه بعام واحد؛ ما أثار حفيظة الكثير من المعلقين الذين استهجنوا هذا الزواج، فيما رأى البعض أنه أمر اعتيادي في كثير من المناطق السورية.

وعلى الرغم من أن القانون السوري يشترط الأهلية كشرط للزواج بحيث يكون عمر الزوج لايقل عن 18 سنة والزوجة 17، إلا أن هناك استثناء مثيرا للجدل في المادة نفسها من القانون والتي تعطي صلاحية التقدير للقاضي بمدى احتمال جسمي العروسين للزواج حتى وإن لم يبلغا سن التأهيل القانونية.

وقد شكلت هذه الفقرة ثغرة كبيرة وساهمت في انتشار زواج القصّر وخاصة في الأرياف .

وقد عزز كل من اللجوء والأوضاع المعيشية الصعبة وهجرة الشباب، ظاهرة الزواج المبكر في سوريا، خاصة وأن شروط الزواج لم تعد معقدة بين العائلات إن كان من جهة المهر والتكاليف وغيرهما.