الكويت.. مقلب تلفزيوني يتحول إلى نهاية غير متوقعة (فيديو)

المصدر: الكويت – إرم نيوز

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا تسجيلا مصورا للإعلامي جاسم رجب وهو يحاول تصوير مقلب كوميدي مع أحد الأشخاص في الكويت.

لكن اللافت في الأمر أنه بعد أن توجه الصحفي نحو الرجل وطلب منه أن يطعمه باعتباره مثل ولده تفاجأ الجميع بردة فعل الرجل.

وقال المواطن الكويتي الذي ظهر في المقلب للصحفي جاسم رجب ” إنك تذكرني بولدي الذي كنت دائماً أطعمه لكنه يرفض الآن الطعام” قبل أن يدخل في نوبة من البكاء الشديد.

وبعد استفسار جاسم عن سبب بكاء الرجل رد عليه قائلا “لأنه مات”, ليتحول الموقف من مقلب كوميدي إلي مشهد حزين تفاعل معه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخد”جاسم” ومن معه بتقبيل رأس الرجل ومواساته عن فقده لابنه، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.