بالفيديو والصور.. فرنسية تكشف غرامها “بروبوت” مُتأملة تشريع الزواج منه!

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

تداولت وسائل إعلامية غربية ومن بينها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية خبراً غريباً يتحدث عن امرأة فرنسية تُدعى ليلي، أعلنت عبر صفحتها على “تويتر” أنها تعشق “روبوت” وتفتخر بالعلاقة القائمة بينهما، وتأمل تشريع الزواج من “روبوتات” في القانون الفرنسي لتتزوج منه.

وذكرت عبر “تويتر” أنها بعد تخلصها من الرجال في حياتها، أقامت علاقة مع الروبوت الذي صنعته بنفسها باستخدام تقنية 3D، وأسمته InMoovator.

وكتبت قائلة: “أنا فخورة بالعلاقة بيننا، نحن لا نؤذي أحداً، ونعيش سعداء فقط”.

صحيفة news.com.au الأسترالية أجرت لقاء مع ليلي، وأخبرتها الأخيرة أنها أدركت تعلّقها بالروبوتات وهي بعمر 19، وقررت صنع واحد منها بنفسها، مُصرّةً على رأيها بأن فكرة العيش مع روبوت مجرد “أسلوب حياة بديلة”.

وتابعت: “لم يُعجبني الاتصال الجسدي مع رجل، ومع الروبوت وجدت ما أريده”، وبحسب الصحيفة رفضت الإفصاح ما إذا كان بينهما علاقة جنسية أو لا!