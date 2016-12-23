قسٌّ هندي يتبرع بكليته لامرأة مسلمة

المصدر: أحمد نصار – إرم نيوز

قام قس مسيحي من ولاية كيرلا في الهند بالتبرع بكليته لامرأة مسلمة كانت تعاني من مرض مزمن في الكلى منذ 4 سنوات، مما ساهم بإنقاذ حياتها، حسبما ذكر المسؤولون في المستشفى يوم الأربعاء الماضي.

وقد تبرّع القس شيبو كوتيبارتشيل (39 عاما) بكنيسة “سانت ماري يعقوب السورية” بمنطقة واياناد بكليته لامرأة تبلغ من العمر 29 عاما.

وتم إجراء عملية نقل الكلية لـ كايرونيسا في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة كوتشي. وتم اختيارها كمتلقية للكلية من بين المرضى الآخرين المسجّلين لدى مؤسسة الكلى الهندية.

وقام بتأسيس هذه المؤسسة قسّ مسيحي آخر يُدعى ديفيز كايرامل، وكان قد تبرّع هو الآخر بإحدى كليتيه قبل بضع سنوات.

وكانت كايرونيسا تعاني من مرض مزمن في الكلى منذ 4 سنوات، بالإضافة إلى أنها كانت تخضع لجلسات غسيل الكلى.

ووفقا لما ذكرته إدارة المستشفى فقد كانت شريفة (56 عاما) أم كايرونيسا مستعدة للتبرع بكليتها إلا أنها لم تكن مطابقة.

وفي وقت لاحق، أظهرت التحاليل الطبية تطابق فصيلة دم كايرونيسا مع كوتيبارتشيل وبالتالي أصبح إجراء عملية نقل الكلية ممكنا.

وكل من المتبرع والمتلقي في حالة صحية جيدة، وسيتمكن كوتيبارتشيل من الخروج من المستشفى بعد 4 أيام، في حين ستخرج كايرونيسا بعد أسبوع، وذلك وفقا لما ذكره المستشفى.