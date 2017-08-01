اكتشاف 11 علامةً وراثيةً في الدم تفرق بين الالتهابات الفيروسية والبكتيرية

قالت مجلة Scientific Reports العلمية إن فريقًا بحثيًا طبيًا بقيادة آنا فالسي أخصائية الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، نجح في تحديد 11 علامةً وراثيةً جديدةً في الدم، تُميز بدقة بين الالتهابات الفيروسية والالتهابات البكتيرية.

ووصفت فالس الاكتشاف بالهام والجديد في التمييز بين النوعين من الالتهابات التي يتعثر الكشف عنها في عدوى الجهاز التنفسي، وخاصة المصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة وسعال وضيق في التنفس.

وأوضحت: “علاج عدوى الجهاز التنفسي يعتمد على المضادات الحيوية التقليدية، والتي لا تُعد فعالة في علاج الفيروسات”، مضيفة أنهم تمكنوا من تطوير أداة تميز بين النوعين من الالتهابات، وبالتالي استخدام المضاد الحيوي المناسب للعلاج.

ومنحت الحكومة الأمريكية الباحثة وفريقها منحة مالية قدرها 50 ألف دولار، لمواصلة بحوثهم في تطوير اختبارات تشخيصية نموذجية، مثل اختبار الدم، وذلك باستخدام العلامات الوراثية التي حددها فريقها.