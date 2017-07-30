الخيار.. فاكهة يجب تناولها كل يوم لهذه الأسباب

قد يختلف كثير من الناس في وصف الخيار بين كونه نوعًا من أنواع الخضار أم أنه من الفاكهة، إلا أن الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان ويؤكده الأطباء هو أنه من المأكولات اللذيذة والمفيدة في الوقت ذاته.

ويُستعمل الخيار في بعض المناطق، كمخللات، وفي هذه الحالة يفقد معظم عناصره الغذائية، وفي المقابل إذا أكلنا الخيار طازجًا سنستمد منه العديد من الفوائد الصحية.

ويعد الخيار غنيًا بالماء، حيث يحتوي على حوالي 96% من الماء المقطر بشكل طبيعي، وعند تناول الخيار العضوي من المستحسن عدم إزالة القشرة، لأنها هي أيضًا غنية بفيتامين A.

كما يحتوي الخيار على معادن قلوية طبيعية، وهو غني بالمواد المضادة للأكسدة، بما في ذلك فيتامينا A وC.

أما الفيتامينات والمعادن الأخرى الموجودة في هذه الفاكهة فهي: حمض الفوليك، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والسيليكا، والصوديوم، والكالسيوم، والموليبدينوم، والفوسفور والكبريت.

كما يحتوي الخيار على فيتامين B، لكن بكميات أقل، ونظرًا لفوائده الكثيرة ينصح الأطباء بجعله من المكونات الرئيسة على المائدة.

ومن فوائده الأخرى أنه يمكنك وضع شرائح الخيار على عينيك، لأنه يقلل من الهالات السوداء، فهو فعال بسبب حامض الكافيين الذي لديه القدرة على منع احتباس الماء، بحيث أنه عند تطبيقه موضعيًا يمكن أن يساعد على الحد من انتفاخ العينين.

وبالنسبة لمعظم الناس يعد الخيار خاليًا من النكهة، ولذلك يتجنبون أكله، ومع ذلك فهو منعش، لأن تناوله يعني تناول ماء عالي الجودة، وإضافة إلى ذلك، يمكننا الحصول على المواد المضادة للأكسدة الجيدة للجسم، ومع بعض التوابل والأعشاب يصبح الخيار لذيذًا.

وإذا خلطنا البقدونس والخيار سنحصل على ثنائيّ مثالي لصحة الكلى، وهو ما يصبح مفيدًا جدًا إذا أكلنا اللحوم، لأن البروتينات تضعف نشاط الكلى.

ويقول أخصائيو التغذية، إن “قائمة فوائد الخيار الغذائية تبدو لا نهاية لها، فمن مزايا الخيار أنه يحتوي على المعادن القلوية التي تساعد على تنظيم درجة الحموضة في الدم، لذلك فهو يُحيّد الحموضة، مما يساعد على تهدئة أنواع مختلفة من الأمراض، بما في ذلك سرطان الاثني عشر والمعدة، كما أنه مفيد أيضًا لخفض ضغط الدم، لأنه غني بمادة السيليكا التي تساعد الجسم على بناء الأنسجة الضامة بشكل صحيح، مثل: العظام، والأربطة، والأوتار، والعضلات”.

وينصح المختصون خلال فصل الصيف بشرب كوب من ماء الخيار أو مضغ شرائح الخيار، لأن ذلك يساعد على تعديل درجة حرارة الجسم.