مستشفى سعودي يثير الجدل بسماحه للطبيبات بـ”الاختلاط” مع الرجال

أثارت رسالة تناقلها مستخدمون لتطبيق “واتساب”، وكشفت عن قرار أصدرته إدراة مستشفى جنوب القنفذة العام في السعودية، يسمح بعمل الطبيبة في قسم الرجال، والطبيب في قسم النساء، على أن يؤدّيا مهامّهما كاملة، بما في ذلك الكشف على المرضى، جدًلا واسعُا في المملكة.

وقالت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الجمعة، إن الطبيبات رفضن العمل بقسم الرجال، ورفعن شكوى بذلك لقسم المتابعة، إلا أنَّ إدارة المستشفى ألزمتهن بالاستمرار في العمل، وأبلغتهن بوضعهن في قائمة الغياب إذا رفضن تنفيذ هذا القرار.

وبحسب التقارير، فإن قرار الاختلاط لا يستوجب العمل به إلا في حالة الضرورة القصوى التي تستدعي ذلك، مشيرة إلى أن قرار التهديد بشأن الرفع بالغياب كان شفهيًا من قبل مدير المستشفى.

وقال المتحدث الإعلامي بصحة القنفذة، إبراهيم المتحمي في تعليقه على القرار: “إن العمل قائم بما يضمن سير الخدمة الطبية التي تقدم للمرضى”، مشيرًا إلى أنه “لم يصدر قرار إداري من إدارة المستشفى بهذا الشأن”.

وأوضح المتحمي، أن هناك جدول عمل لسد الاحتياج في قسم الطوارئ خلال الشهر الجاري فقط، موضحا أن العمل سيكون بالتناوب بين الأطباء في قسم طوارئ الرجال والنساء، بغية ضمان تقديم الخدمة على مدار اليوم.

وسبق أنَّ أصدرت وزارة الصحة السعودية، تعميمًا للمستشفيات يلزم بعدم الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل، ولا يسمح بذلك إلا في حالة الضرورة، وهو ما استندت إليه إدارة المستشفى في قرارها الأخير.

إلى ذلك، طالب مواطنون، الجهات الصحية بالقنفذة بضرورة وقف هذا القرار رسمياً كان أو شفهيًا.