أكثر من نصف الرجال المصابين بالسكري يعانون من ضعف الانتصاب‎

لطالما كان مرض السكري العامل الأول وراء ضعف الانتصاب لدى الرجال، ويخلص تحليل جديد لأبحاث سابقة إلى أن المشكلة الجنسية شائعة للغاية بين الرجال الذين يعانون من السكري، إذ تؤثر على نحو 53% منهم.

ووفقا لتقرير نشر في دورية “ديابيتيك ميدسن”، فإن دراسة بيانات قرابة 90 ألف رجل خلصت إلى أن المصابين بالسكري معرضون بواقع 3 أمثال ونصف للإصابة بضعف الانتصاب مقارنة بالرجال غير المصابين بالمرض.

ويمكن أن يمثل ضعف الانتصاب علامة على مشاكل في الأوعية الدموية والتي تتطور بصمت مع مرض السكري، وينصح فريق البحث الأطباء باعتبار هذه المشكلة الجنسية مؤشرا على ضرورة متابعة السكري أو أمراض القلب.

وقال الطبيب داميانو بيزول، منسق وحدة الأبحاث بمنظمة أطباء مع أفريقيا في موزامبيق: “يمكن أن يلعب ضعف الانتصاب، بسبب عرضه الواضح، دورا حيويا في الرصد المبكر للسكري ويمثل جرس إنذار لمضاعفات صامتة أخرى”.

ويقول الباحثون إنه منذ العام 1980، زاد عدد المصابين بالسكري في جميع أنحاء العالم من 108 ملايين إلى 422 مليون شخص وزاد انتشار المرض بين البالغين من 4.7% إلى 8.5%.