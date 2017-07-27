دراسة تكشف أن الكالسيوم يلعب دورًا مهمًا في تخفيف الكوليسترول

كشفت دراسة تجريبية أعدتها جامعتا “ألبرتا” و”ماكغيل” في كندا وجود رابط مباشر بين الكالسيوم والكوليسترول، حيث اكتشفوا أن الأول يلعب دوراً رئيسياً في تخفيف الثاني.

وتوصل الباحثون لهذه النتيجة، بعد أن أثار فضولهم، أثناء دراستهم دور “بروتين الكالسيوم” داخل عينة حيوانية، حيث لاحظوا ارتفاعا حادا في تركيز الكوليسترول في الدم للعينة عندما كان البروتين غير موجود.

وعند متابعتهم لهذه الملاحظة وجدوا أن الارتباط الفسيولوجي بين الكالسيوم والكوليسترول موجود.

ورأى الباحثون أن هذا اكتشاف يمكن أن يمهد لطرق جديدة في علاج ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم، ولتطوير طرق جديدة للسيطرة على تبديل الكولسترول.

ويتطلع الباحثون إلى اكتشاف العامل المشترك الذي يسمح بالكالسيوم والكوليسترول في التواصل مع بعضهم البعض في الخلية، حيث حصلوا على منحة مدتها 4 سنوات وقيمتها 000 456 دولار من المعاهد الكندية من البحوث الصحية لمواصلة عملهم.