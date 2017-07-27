بالفيديو.. أخصائي تغذية يكشف 3 طرق لمواجهة دهون البطن

قال الدكتور أحمد الخطيب، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، إن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي تسبب السمنة، أبرزها الوجبات السريعة لما تحتويه من دهون تتراكم في منطقة البطن، فلا يكون أمام المريض إلا 3 حلول للتحلص منها.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أن الحل الأول يكون بتمارين البطن الشاقة، التي يجب الحرص على الاستمرار في ممارستها بالنوادي الرياضية أو في البيت، للحصول على التأثير المطلوب، بالإضافة لاتباع نظام غذائي صحي يساعد على تحقيق النتيجة المرجوة في أسرع وقت.

وتابع الدكتور أحمد الخطيب، أن الحل الثاني يكون في حالة فشل الحل الأول، وهو تناول الأعشاب التي تساعد على حرق الدهون، وأبرزها الكمون والزنجبيل والليمون والقرفة، موضحاً أن هذا الخليط يكون مشروبا رائعا له تأثير قوي جدًا في حالة المواظبة عليه لمدة 60 يوماً متواصلة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم القدرة على الاستمرار في تناول الأعشاب التي تساعد على حرق الدهون، يكون الحل الثالت والأخير وهو الأنسب وإن كان غير مفضل طبيًا، وهو الاعتماد على الأجهزة الموضعية في منطقة البطن لتفتيت الدهون، مشيرًا إلى أن هذا الحل يعطي النتيجة المطلوبة ولكن بطريقة غير صحية.

واختتم أخصائي التغذية العلاجية بالقول، إن كلاً من الوسائل والحلول الثلاثة لن تعطي مريض السمنة التأثير الذي يتمناه دون اتباع نظام غذائي صحي خالٍ من الدهون، لأنه هو الأساس في الحصول على البطن المشدود والقوام المثالي.