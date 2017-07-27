تعرّف على أسباب فشل حمل “الحقن المجهري” وكيفية تفاديه (فيديو إرم)

قال طبيب مصري، إن الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وسائل قدمها الطب الحديث للنساء اللاتي يعانين من تأخر الحمل، بعدما كان يطلق على المرأة التي كانت تعاني من انسداد الأنابيب قبل العام 1978 “عقيمة”.

وأضاف أخصائي النساء والتوليد والعقم بكلية طب “عين شمس”، شريف عبدالحميد، في لقاء خاص مع “إرم نيوز” أن الطب الحديث قدم هذه الحلول لتختفي كلمة “عقيمة” إلى الأبد، موضحاً أن للحقن المجهري عدة خطوات يجب المرور بها لترتفع نسبة نجاحه أولها تحضير الأم للعملية من خلال إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من خلوها من الأمراض والتعرف على الحالة الهرمونية الخاصة بها.

وتابع عبدالحميد أن الفرق بين الحقن المجهري وطفل الأنابيب هو أن الأول يتم خلاله حقن الحيوان المنوي داخل البويضة ليحدث الحمل، أما الثاني فيترك الحيوان المنوي ليقوم بعملية تخصيب البويضة دون حقن.

وأشار إلى أن من أهم أسباب فشل الحقن المجهري، ضعف إنتاج البويضات في حالة المرأة المتقدمة في السن، أو إنتاج البويضات الضعيفة غير القادرة على إحداث الحمل، وفي هذه الحالة يتم الاستعانة بالعقارات المقوية للبويضات.

ولفت إلى أن السبب الثالث لفشل الحقن المجهري هو الاختيار الخاطئ للحيوان المنوي ولذلك يجب على الطبيب تكبير الحيوانات المنوية آلاف المرات ليكون الاختيار سليمًا.

واختتم أخصائي النساء والتوليد والعقم بأن السبب الأخير لفشل الحمل عن طريق الحقن المجهري، يكون بعد تكوين الأجنة داخل البويضة ولكنها لا تستطيع اختراق بطانة الرحم، وذلك يكون بسبب خلل هرموني، وفي هذه الحالة يتم تجميد الأجنة وحقنها في الرحم تحت ظروف هرمونية أخرى.