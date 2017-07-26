دراسة جديدة تبشّر مرضى الزهايمر باستعادة ذكرياتهم

أصبح بالإمكان استعادة الذكريات المفقودة للمرضى، الذين يعانون من مرض “الزهايمر“، حيث وجد بحث جديد أن المرض قد لا يدمرها تمامًا كما كان يُعتقد سابقًا.

ومنذ فترة طويلة، كان يُعتقد أن مرض “الزهايمر” -وهو الشكل الأكثر شيوعًا من الخرف- يمحو تمامًا الذكريات مع مرور الوقت.

وكشفت دراسة جديدة، أجريت على مجموعة من الفئران في جامعة كولومبيا الأمريكية، أن الذكريات قد لا تُمحى تمامًا بسبب المرض، ولكن بدلاً من ذلك يصعب الوصول إليها.

كما أظهرت إمكانية إيقاظ الذكريات المفقودة، من خلال تنشيط الخلايا العصبية بشكل مصطنع حيث يتم تخزينها.

ويتميز مرض “الزهايمر” بوجود كتل من البروتين تسمّى “بيتا اميلويد”، والتي يُعتقد أنها تدمر خلايا الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون منه.

ووجد الباحثون أنه من خلال تقليب جزء معين من الدماغ المرتبط بتخزين الذاكرة، كانوا قادرين على إجبار الفئران على استعادة الذكريات التي سبق أن فُقدت.

ويعاني حوالي 47 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من الخرف، حيث يعتبر مرض “الزهايمر” أكثر أشكال المرض شيوعًا.