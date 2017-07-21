أطباء في صدمة بعد إزالة 200 حصوة من جسم سيدة في عملية جراحية واحدة

قام جراحون في الصين بإزالة أكثر من 200 حصوة من جسم سيدة أثناء عملية جراحية واحدة.

وكشف الجراحون أن الحصوات التي عُثر عليها في مرارة وكبد السيدة “تشن”، البالغة من العمر 45 عامًا، كانت على الأرجح بسبب تخطيها لوجبة الإفطار دائماً لأكثر من عقد من الزمان، ووفقاً لمستشفى “غوانغجي” في “هيزهو”، كانت بعض الحصوات كبيرة بحجم البيض.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استمرت العملية 6 ساعات ونصف الساعة.

وقال أطباء المستشفى أيضاً إن السيدة “تشن” كانت تأكل بقايا الطعام وتناولت وجباتها في ساعات غير منتظمة، وإنها بدأت تعاني من آلام في البطن قبل أكثر من 10 أعوام.

وبعد ظهور نتائج الفحص الطبي، كانت “تشن” خائفة من إجراء العملية، ولكنها وافقت بعد ذلك بسبب معاناتها من ألم لا يطاق في البطن.

يذكر أن حصوات المرارة هي عبارة عن بلورات صغيرة مصنوعة عادة من الكوليسترول، كما أن حصوات الكبد لها نفس التكوين ولكنها تتشكل في الكبد.

ووفقاً لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، عادة ما يكون الناس الذين يعانون من زيادة الوزن، ويبلغون أكثر من 40 عاماً خاصة الإناث أكثر عرضة للمعاناة من حصوات المرارة، كما يمكن أيضاً أن يؤدي اتباع حمية وإجراء جراحة لإنقاص الوزن للإصابة بتلك الحالة.

وقال الدكتور “كوان شووي” إن العديد من مرضاه، الذين عانوا من حصوات المرارة يتخطون وجبة الإفطار أو يتسرعون في تناولها، كما قال إنه عند تجاوز وجبة الإفطار، تتوقف المرارة عن الانكماش أو التوسع، وذلك يمكن أن يؤدي لارتفاع مستويات الصفراء في المرارة، مما يؤدي لارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع مستويات الكالسيوم.

ومع ذلك، فإن الخبراء في المملكة المتحدة لديهم رأي مختلف، حيث قال الدكتور “جورج ويبستر” إن تكون الحصوات في المرارة والكبد هو مشكلة شائعة في جميع أنحاء العالم، ولكن السبب غالباً ما يكون غير واضح.

كما قال إن تلك الحالة شائعة أكثر في الصين وشرق آسيا من الغرب، وهذا على الأرجح بسبب ارتفاع معدلات العدوى في القنوات الصفراوية.